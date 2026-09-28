ध्यान दें: पानी की बोतल पर लिखे इन नंबरों का क्या होता है मतलब? खरीदने से पहले जान लें

क्यों लिखे होते हैं पानी की बोतल पर ये नंबर? - फोटो : Amar Ujala AI

बाजार से पैक्ड पानी की बोतल खरीदते समय ज्यादातर लोग केवल ब्रांड, कीमत और एक्सपायरी डेट देखते हैं, लेकिन बोतल पर बने कुछ छोटे-छोटे नंबर और निशान भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं।





उदाहरण के लिए आपने प्लास्टिक की बोतल के नीचे बना तीर वाला त्रिकोण जरूर देखा होगा जिसके अंदर एक नंबर लिखा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये नंबर क्या होता है और क्या दर्शाता है। चलिए जानते हैं पानी की बोतल पर दिए हुए इस नंबर का क्या मतलब होता है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...