ध्यान दें: पानी की बोतल पर लिखे इन नंबरों का क्या होता है मतलब? खरीदने से पहले जान लें

बाजार से पैक्ड पानी की बोतल खरीदते समय ज्यादातर लोग केवल ब्रांड, कीमत और एक्सपायरी डेट देखते हैं, लेकिन बोतल पर बने कुछ छोटे-छोटे नंबर और निशान भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं।
उदाहरण के लिए आपने प्लास्टिक की बोतल के नीचे बना तीर वाला त्रिकोण जरूर देखा होगा जिसके अंदर एक नंबर लिखा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये नंबर क्या होता है और क्या दर्शाता है। चलिए जानते हैं पानी की बोतल पर दिए हुए इस नंबर का क्या मतलब होता है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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क्यों लिखे होते हैं पानी की बोतल पर ये नंबर?
- फोटो : Adobe Stock
क्या होता है बोतल के नीचे लिखे नंबर का मतलब?
- दरअसल, प्लास्टिक की बोतल के नीचे बना तीर वाला त्रिकोण आपने जरूर देखा होगा जिसके इसके अंदर एक नंबर लिखा होता है
- इसे Resin Identification Code (RIC) कहा जाता है
- यह नंबर बताता है कि बोतल या कंटेनर किस तरह के प्लास्टिक से बना है
- हालांकि, इस नंबर का मतलब यह नहीं है कि प्लास्टिक कितनी बार रीसायकल हो चुका है
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क्यों लिखे होते हैं पानी की बोतल पर ये नंबर?
- फोटो : AI Generated
1 लिखा है तो क्या मतलब है?
- अगर त्रिकोण के अंदर 1 लिखा है, तो प्लास्टिक PET यानी Polyethylene Terephthalate है
- पानी और दूसरे पेय पदार्थों की बोतलों में PET का इस्तेमाल बहुत आम है
- ऐसी बोतलें आम तौर पर हल्की और पारदर्शी होती हैं
- इन्हें इस्तेमाल के बाद उचित तरीके से रीसाइक्लिंग के लिए भेजा जाना चाहिए
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क्यों लिखे होते हैं पानी की बोतल पर ये नंबर?
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नंबर 2 का क्या मतलब है?
- त्रिकोण के अंदर 2 होने पर यह HDPE यानी High-Density Polyethylene) प्लास्टिक होता है
- इसका इस्तेमाल दूध की बोतल, शैंपू की बोतल, डिटर्जेंट कंटेनर और कई अन्य पैकेजिंग में किया जाता है
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क्यों लिखे होते हैं पानी की बोतल पर ये नंबर?
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नंबर 3 क्या कहता है?
- 3 नंबर का मतलब PVC यानी Polyvinyl Chloride है
- यह पाइप, केबल और कुछ पैकेजिंग सामग्री में इस्तेमाल होता है