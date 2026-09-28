ध्यान दें: फ्रिज में खाना किस शेल्फ पर रखना सही है और कहां नहीं? हर हिस्से का अलग होता है काम

फ्रिज में खाना रखते समय अक्सर हम बस खाली जगह देखकर सामान रख देते हैं, लेकिन फ्रिज की अलग-अलग शेल्फ और डिब्बे अलग काम के लिए बनाए जाते हैं। सही जगह पर खाना रखने से ठंडी हवा का बेहतर इस्तेमाल होता है। साथ ही कुछ खाद्य पदार्थों को एक-दूसरे से अलग रखने में भी मदद मिलती है। इसलिए आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है फ्रिज के किस शेल्फ में कौन सा सामान रखना चाहिए। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...