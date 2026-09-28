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ध्यान दें: फ्रिज में खाना किस शेल्फ पर रखना सही है और कहां नहीं? हर हिस्से का अलग होता है काम

Mon, 28 Sep 2026 10:16 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Mon, 28 Sep 2026 10:16 AM IST
सार

फ्रिज के हर हिस्से का तापमान और इस्तेमाल अलग होता है, इसलिए हर तरह का खाना सही जगह रखना जरूरी है। कच्चे खाद्य पदार्थ, पका खाना, फल-सब्जियां और डेयरी उत्पाद सही हिस्से में रखने से भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा बेहतर रखी जा सकती है।

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Which Shelf Is Best for Storing Food in the Refrigerator? Know the Purpose of Every Section
फ्रिज में किस जगह पर क्या सामान रखें? - फोटो : Amar Ujala AI

फ्रिज में खाना रखते समय अक्सर हम बस खाली जगह देखकर सामान रख देते हैं, लेकिन फ्रिज की अलग-अलग शेल्फ और डिब्बे अलग काम के लिए बनाए जाते हैं। सही जगह पर खाना रखने से ठंडी हवा का बेहतर इस्तेमाल होता है। साथ ही कुछ खाद्य पदार्थों को एक-दूसरे से अलग रखने में भी मदद मिलती है। इसलिए आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है फ्रिज के किस शेल्फ में कौन सा सामान रखना चाहिए। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...

Which Shelf Is Best for Storing Food in the Refrigerator? Know the Purpose of Every Section
फ्रिज में किस जगह पर क्या सामान रखें? - फोटो : AdobeStock

फ्रिज की ऊपरी शेल्फ पर क्या रखें?

  • फ्रिज की ऊपरी शेल्फ में आमतौर पर तापमान काफी स्थिर रहता है
  • यहां ऐसा खाना रखा जा सकता है जिसे जल्दी इस्तेमाल करना हो
  • पका हुआ खाना, बचा हुआ भोजन और तैयार खाद्य पदार्थ यहां रखे जा सकते हैं
  • इन्हें हमेशा ढककर या एयरटाइट कंटेनर में रखना बेहतर होता है
  • खाने को फ्रिज में रखने से पहले उसे लंबे समय तक कमरे के तापमान पर छोड़ना सही नहीं है
  • पके खाने को जल्द से जल्द सुरक्षित तरीके से ठंडा करके फ्रिज में रखना चाहिए
Which Shelf Is Best for Storing Food in the Refrigerator? Know the Purpose of Every Section
फ्रिज में किस जगह पर क्या सामान रखें? - फोटो : AdobeStock

नीचे वाली शेल्फ में क्या रख सकते हैं?

  • फ्रिज का निचला हिस्सा आमतौर पर सबसे ठंडे हिस्सों में शामिल होता है
  • कई फ्रिज में कच्चा मांस, चिकन या मछली नीचे रखना उपयोगी माना जाता है
  • ऐसे खाद्य पदार्थों को बंद डिब्बे या लीक-प्रूफ कंटेनर में रखें
  • इससे उनका रस दूसरे खाद्य पदार्थों पर गिरने का जोखिम कम होता है
  • खास तौर पर कच्चे और तैयार भोजन को एक-दूसरे से अलग रखना जरूरी है
  • इससे क्रॉस-कंटैमिनेशन यानी एक खाद्य पदार्थ से दूसरे में कीटाणुओं के पहुंचने का जोखिम कम किया जा सकता है
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फ्रिज में किस जगह पर क्या सामान रखें? - फोटो : AI Generated

क्रिस्पर ड्रॉअर किस काम आता है?

  • फ्रिज के नीचे बने क्रिस्पर या वेजिटेबल ड्रॉअर का इस्तेमाल फल और सब्जियों के लिए किया जाता है
  • यह हिस्सा नमी को नियंत्रित रखने में मदद करता है
  • हालांकि, हर फल और सब्जी को एक ही तरीके से स्टोर करना जरूरी नहीं है
  • कुछ फलों से निकलने वाली एथिलीन गैस आसपास रखी कुछ सब्जियों के जल्दी पकने या खराब होने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है
  • इसलिए संवेदनशील सब्जियों को कुछ फलों से अलग रखना उपयोगी हो सकता है
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फ्रिज में किस जगह पर क्या सामान रखें? - फोटो : AdobeStock

फ्रिज के दरवाजे में क्या रखें?

  • दरवाजे की शेल्फ में तापमान फ्रिज के अंदर की शेल्फ की तुलना में ज्यादा बदल सकता है और ऐसा दरवाजा बार-बार खुलने और बंद होने के कारण होता है
  • इसलिए दूध या जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को दरवाजे में रखना हर फ्रिज के लिए सही नहीं माना जाता
  • दरवाजे की शेल्फ में सॉस, अचार, जूस और ऐसे उत्पाद रखे जा सकते हैं


नोट:- फ्रिज को बहुत ज्यादा भरकर नहीं रखना चाहिए।
अगली फोटो गैलरी देखें
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