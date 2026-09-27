दिल्ली मेट्रो की महिला कोच में चढ़ गया कोई पुरुष यात्री? तुरंत ऐसे करें शिकायत, अगले स्टेशन पर होगी कार्रवाई

Men Entry in Metro Womens Coach: दिल्ली मेट्रो में हर ट्रेन का पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। इसके बावजूद, कई बार पुरुष यात्री अनजाने में या जानबूझकर महिला कोच में सवार हो जाते हैं। इससे महिला यात्रियों को असुविधा होती है और वे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाती हैं।





अगर आपके सफर के दौरान महिला बोगी में कोई पुरुष यात्री चढ़ जाता है, तो आपको घबराने या उससे बहस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कई त्वरित और आसान शिकायत व्यवस्थाएं बनाई हैं, जिनकी मदद से अगले ही स्टेशन पर कार्रवाई की जाती है।