1 of 5 ये कागज नहीं मिले तो बढ़ सकती है परेशानी - फोटो : एआई







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पति की मौत परिवार के लिए बेहद मुश्किल समय होता है। इस दुख के बीच पत्नी और परिवार को बैंक अकाउंट, बीमा, पीएफ, पेंशन और दूसरी वित्तीय चीजों से जुड़े कई काम भी करने पड़ सकते हैं। ऐसे में जरूरी दस्तावेजों की जानकारी न होने पर परेशानी और बढ़ सकती है। इसलिए कुछ कागजों की जानकारी और उनकी कॉपी पहले से संभालकर रखना समझदारी है। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

2 of 5 ये कागज नहीं मिले तो बढ़ सकती है परेशानी - फोटो : अमर उजाला

सबसे पहले संभालकर रखें डेथ सर्टिफिकेट

पति की मृत्यु के बाद डेथ सर्टिफिकेट सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक होता है। बैंक, बीमा कंपनी, पीएफ और कई दूसरे कामों में इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए इसकी पर्याप्त कॉपियां और डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखना अच्छा रहता है। अलग-अलग संस्थान अपनी प्रक्रिया के हिसाब से दस्तावेज मांग सकते हैं।

3 of 5 ये कागज नहीं मिले तो बढ़ सकती है परेशानी - फोटो : freepik

पति के आधार और पैन की जानकारी रखें

पति का आधार कार्ड और पैन कार्ड भी संभालकर रखें। कई वित्तीय और प्रशासनिक कामों में मृत व्यक्ति की पहचान से जुड़ी जानकारी मांगी जा सकती है। पत्नी का अपना आधार और पैन भी अपडेट और उपलब्ध होना चाहिए।

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4 of 5 ये कागज नहीं मिले तो बढ़ सकती है परेशानी - फोटो : Adobe Stock

बैंक अकाउंट और निवेश की जानकारी जरूरी

पति के बैंक अकाउंट, एफडी, म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट या दूसरे निवेशों की जानकारी संभालकर रखें। सिर्फ बैंक पासबुक ही नहीं, बल्कि अकाउंट नंबर, बैंक की शाखा और जहां संभव हो वहां नॉमिनी की जानकारी भी पता होनी चाहिए।



बीमा पॉलिसी के कागज जरूर रखें

अगर पति के नाम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसकी पॉलिसी कॉपी, पॉलिसी नंबर और बीमा कंपनी की जानकारी सुरक्षित रखें। क्लेम के समय डेथ सर्टिफिकेट समेत कुछ दूसरे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। कौन-कौन से कागज चाहिए, यह पॉलिसी और कंपनी की प्रक्रिया पर निर्भर करता है।

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