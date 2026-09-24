पीएम किसान योजना: क्या दशहरा पर किसानों को मिलेगी 24वीं किस्त? जानें खाते में कब आ सकते हैं 2000 रुपये

PM Kisan Yojana 24th Installment Release Date: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली अगली यानी 24वीं किस्त को लेकर चर्चा तेज हो गई है। चर्चाएं तो इस बात को लेकर भी है कि क्या क्या इस बार दशहरे के मौके पर उनके खाते में 2,000 की रकम पहुंच सकती है?





पीएम किसान योजना के तहत जारी हो चुकी 23 किस्तों के बाद अब बारी 24वीं किस्त की है। ऐसे में आप यहां जान सकते हैं कि आखिर ये किस्त कब तक आ सकती है और इसको लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है। चलिए जानते हैं 24वीं किस्त के बारे में। योजना से जुड़े किसान आगे इस बारे में जान सकते हैं...