पीएम किसान योजना: क्या दशहरा पर किसानों को मिलेगी 24वीं किस्त? जानें खाते में कब आ सकते हैं 2000 रुपये

PM Kisan Yojana 24th Installment Release Date: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली अगली यानी 24वीं किस्त को लेकर चर्चा तेज हो गई है। चर्चाएं तो इस बात को लेकर भी है कि क्या क्या इस बार दशहरे के मौके पर उनके खाते में 2,000 की रकम पहुंच सकती है?
पीएम किसान योजना के तहत जारी हो चुकी 23 किस्तों के बाद अब बारी 24वीं किस्त की है। ऐसे में आप यहां जान सकते हैं कि आखिर ये किस्त कब तक आ सकती है और इसको लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है। चलिए जानते हैं 24वीं किस्त के बारे में। योजना से जुड़े किसान आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त क्या दशहरे पर आएगी?
- फोटो : Adobe Stock
कितनी किस्त आ चुकी है अब तक?
- पीएम किसान योजना की अब तक कुल 23 किस्त जारी हो चुकी है
- 23वीं किस्त की बात करें, तो ये किस्त 20 जून 2026 को जारी की गई थी
- इस किस्त का लाभ लगभग 9 करोड़ से भी अधिक पात्र किसानों को दिया गया था
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क्या दशहरे पर आएगी 24वीं किस्त?
- दरअसल, पीएम किसान योजना की हर किस्त आने का एक नियम है
- जैसे- योजना की हर किस्त लगभग 4-4 महीने के अंतराल पर जारी होती है
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- पिछली जितनी भी किस्तें जारी हुई, लगभग इसी अंतराल पर आई
- ऐसे में 24वीं किस्त के चार महीने का समय अक्तूबर में पूरा हो रहा है
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- इसलिए माना जा रहा है कि 24वीं किस्त अक्तूबर में आ सकती है
- पर ये किस्त दशहरा से पहले, दशहरा के बाद या दशहरा के आसपास आएगी? ये कहना थोड़ा मुश्किल है
- इसके लिए अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है