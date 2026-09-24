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पीएम किसान योजना: क्या दशहरा पर किसानों को मिलेगी 24वीं किस्त? जानें खाते में कब आ सकते हैं 2000 रुपये

Thu, 24 Sep 2026 07:57 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Thu, 24 Sep 2026 07:57 AM IST
सार

PM Kisan Yojana: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का किसानों को इंतजार है। इससे पहले किसानों को कुल 23 किस्त का लाभ मिल चुका है। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आखिर 24वीं किस्त कब जारी होगी? क्या ये किस्त दशहरा पर आएगी?

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PM Kisan 24th Installment: Will Farmers Get 2,000 rupees on Dussehra
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त क्या दशहरे पर आएगी? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan Yojana 24th Installment Release Date: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली अगली यानी 24वीं किस्त को लेकर चर्चा तेज हो गई है। चर्चाएं तो इस बात को लेकर भी है कि क्या क्या इस बार दशहरे के मौके पर उनके खाते में 2,000 की रकम पहुंच सकती है?



पीएम किसान योजना के तहत जारी हो चुकी 23 किस्तों के बाद अब बारी 24वीं किस्त की है। ऐसे में आप यहां जान सकते हैं कि आखिर ये किस्त कब तक आ सकती है और इसको लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है। चलिए जानते हैं 24वीं किस्त के बारे में। योजना से जुड़े किसान आगे इस बारे में जान सकते हैं...
PM Kisan 24th Installment: Will Farmers Get 2,000 rupees on Dussehra
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त क्या दशहरे पर आएगी? - फोटो : Adobe Stock

कितनी किस्त आ चुकी है अब तक?

  • पीएम किसान योजना की अब तक कुल 23 किस्त जारी हो चुकी है
  • 23वीं किस्त की बात करें, तो ये किस्त 20 जून 2026 को जारी की गई थी
  • इस किस्त का लाभ लगभग 9 करोड़ से भी अधिक पात्र किसानों को दिया गया था
PM Kisan 24th Installment: Will Farmers Get 2,000 rupees on Dussehra
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त क्या दशहरे पर आएगी? - फोटो : Adobe Stock

क्या दशहरे पर आएगी 24वीं किस्त?

  • दरअसल, पीएम किसान योजना की हर किस्त आने का एक नियम है
  • जैसे- योजना की हर किस्त लगभग 4-4 महीने के अंतराल पर जारी होती है
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PM Kisan 24th Installment: Will Farmers Get 2,000 rupees on Dussehra
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त क्या दशहरे पर आएगी? - फोटो : Adobe Stock
  • पिछली जितनी भी किस्तें जारी हुई, लगभग इसी अंतराल पर आई
  • ऐसे में 24वीं किस्त के चार महीने का समय अक्तूबर में पूरा हो रहा है
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PM Kisan 24th Installment: Will Farmers Get 2,000 rupees on Dussehra
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त क्या दशहरे पर आएगी? - फोटो : Adobe Stock
  • इसलिए माना जा रहा है कि 24वीं किस्त अक्तूबर में आ सकती है
  • पर ये किस्त दशहरा से पहले, दशहरा के बाद या दशहरा के आसपास आएगी? ये कहना थोड़ा मुश्किल है
  • इसके लिए अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है
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