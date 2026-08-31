फैमिली आईडी बनवाना क्यों है जरूरी? जानें कैसे घर बैठे आसानी से बना सकते हैं

Why Family I'd is Important?: आज के समय में सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पहचान पत्र का होना सबसे अहम हो गया है। इसी कड़ी में अब 'परिवार पहचान पत्र' यानी फैमिली आईडी का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कई राज्यों में इसे अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि हर परिवार का एक पूरा डेटाबेस तैयार किया जा सके।





बहुत से लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर यह आईडी बनवाना क्यों जरूरी है और इससे आम जनता को क्या-क्या बड़े फायदे मिल सकते हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में जानते हैं कि फैमिली आईडी क्या है और इसे कैसे बनवाया जा सकता है।