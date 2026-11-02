ध्यान दें: घर के किराएदार ने बिजली बिल नहीं भरा तो कौन होगा जिम्मेदार? हर मकान मालिक को जाननी चाहिए ये बात

अपना घर किराए पर देना मकान मालिक के लिए कमाई का एक जरिया हो सकता है, लेकिन कई बार किराएदार के साथ छोटी-छोटी बातों पर विवाद खड़ा हो जाता है। इनमें बिजली बिल का भुगतान भी एक आम समस्या है। मान लीजिए कि आपने अपना मकान किराए पर दिया है और किराएदार कई महीनों तक बिजली बिल जमा नहीं करता। ऐसे में सवाल उठता है कि बकाया बिल कौन भरेगा?





क्या बिजली विभाग मकान मालिक से पैसे वसूल सकता है या इसकी पूरी जिम्मेदारी किराएदार की होगी? इसका जवाब समझने के लिए बिजली कनेक्शन और किराए से जुड़े नियमों को जानना जरूरी है। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...