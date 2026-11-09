अटक गई है पीएम किसान की 24वीं किस्त? तुरंत कर लें ये काम, खाते में झटपट पहुंच जाएंगे पैसे

How To Get Stuck Payment of PM Kisan Yojana: देशभर के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली यानी 24वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन कई बार किसानों के बैंक खातों में समय पर पैसे नहीं पहुंचते हैं और वे परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि आपकी किस्त क्यों अटकी है, क्योंकि इसके पीछे मुख्य रूप से तीन तकनीकी या कागजी कारण हो सकते हैं।





अगर आपके भी पैसे रुके हुए हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर बैठे कुछ आसान से तरीकों को अपनाकर अपनी इस समस्या को बहुत ही कम समय में ठीक कर सकते हैं। आइए इस लेख में जानते हैं कि इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए।