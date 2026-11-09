अटक गई है पीएम किसान की 24वीं किस्त? तुरंत कर लें ये काम, खाते में झटपट पहुंच जाएंगे पैसे

How To Get Stuck Payment of PM Kisan Yojana: देशभर के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली यानी 24वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन कई बार किसानों के बैंक खातों में समय पर पैसे नहीं पहुंचते हैं और वे परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि आपकी किस्त क्यों अटकी है, क्योंकि इसके पीछे मुख्य रूप से तीन तकनीकी या कागजी कारण हो सकते हैं।
अगर आपके भी पैसे रुके हुए हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर बैठे कुछ आसान से तरीकों को अपनाकर अपनी इस समस्या को बहुत ही कम समय में ठीक कर सकते हैं। आइए इस लेख में जानते हैं कि इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए।
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PM Kisan Yojana
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स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें?
- पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 'बेनिफिशियरी स्टेटस' विकल्प के जरिए अपना स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं।
- अगर आपके विवरण में कोई भी गलती या तकनीकी कमी दिखाई देती है, तो तुरंत ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर सुधार करें या अपने आवेदन को अपडेट करें, ताकि आपकी रुकी हुई किस्त बिना किसी देरी के बैंक खाते में ट्रांसफर हो सके।
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ई-केवाईसी क्यों है जरूरी?
- कई किसानों के बैंक खातों में योजना की किस्त ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी न होने के कारण अटक जाती है।
- इस जरूरी काम को पूरा करने के लिए आप आधिकारिक पोर्टल पर ओटीपी के जरिए खुद घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी केंद्र पर जाकर इसे तुरंत सफलतापूर्वक पूरा करवा सकते हैं।
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भू-सत्यापन कैसे कराएं?
- जमीन का सही सत्यापन यानी भू-सत्यापन न होने की स्थिति में भी किसानों के खाते में पैसे आने बंद हो जाते हैं।
- इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए आपको अपने जिले के कृषि कार्यालय या अपने क्षेत्र के लेखपाल से तुरंत संपर्क करना चाहिए।
- वे आपके कागजातों की जांच करके पोर्टल पर जमीन का सत्यापन अपडेट कर देंगे।
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बैंक खाता लिंक क्यों कराएं?
- बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक न होना और एनपीसीआई मैपिंग का सक्रिय न होना किस्त रुकने की मुख्य वजह बनती है।
- इस तकनीकी बाधा को दूर करने के लिए आपको तुरंत अपनी बैंक शाखा में जाना चाहिए।
- बैंक अधिकारियों से मिलकर अपने खाते में आधार सीडिंग और डीबीटी विकल्प को समय रहते सक्रिय करवा लें।