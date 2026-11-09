दिवाली के अगले दिन क्या बैंक बंद रहेंगे? ब्रांच जाने से पहले यहां चेक करें अपने शहर की छुट्टियों की लिस्ट

Banks Closed Day After Diwali: दीपावली के इस पावन और बड़े त्योहार पर देश भर में जश्न का माहौल रहता है, लेकिन त्योहारों के इन दिनों में आम जनता के कई जरूरी वित्तीय कामकाज भी अटक जाते हैं। आज दिवाली का अगला दिन 09 नवंबर है। अक्सर लोगों के मन में यह बड़ा सवाल रहता है कि दिवाली के तुरंत अगले दिन यानी गोवर्धन पूजा के अवसर पर सरकारी और निजी बैंक खुले रहेंगे या नहीं।





अगर आपको भी बैंक से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण लेन-देन या चेक क्लियरेंस कराना है, तो घर से निकलने से पहले अपने शहर में बैंक बंद है या नहीं जरूर चेक करें। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की छुट्टियों की आधिकारिक सूची के अनुसार, देश के अलग-अलग राज्यों में स्थानीय त्योहारों के चलते बैंकों के खुलने और बंद रहने के नियम अलग हो सकते हैं। आइए इस लेख में जानते हैं कि आज आपके शहर में बैंक खुले हैं या बंद।