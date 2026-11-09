दिवाली के अगले दिन क्या बैंक बंद रहेंगे? ब्रांच जाने से पहले यहां चेक करें अपने शहर की छुट्टियों की लिस्ट

Banks Closed Day After Diwali: दीपावली के इस पावन और बड़े त्योहार पर देश भर में जश्न का माहौल रहता है, लेकिन त्योहारों के इन दिनों में आम जनता के कई जरूरी वित्तीय कामकाज भी अटक जाते हैं। आज दिवाली का अगला दिन 09 नवंबर है। अक्सर लोगों के मन में यह बड़ा सवाल रहता है कि दिवाली के तुरंत अगले दिन यानी गोवर्धन पूजा के अवसर पर सरकारी और निजी बैंक खुले रहेंगे या नहीं।
अगर आपको भी बैंक से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण लेन-देन या चेक क्लियरेंस कराना है, तो घर से निकलने से पहले अपने शहर में बैंक बंद है या नहीं जरूर चेक करें। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की छुट्टियों की आधिकारिक सूची के अनुसार, देश के अलग-अलग राज्यों में स्थानीय त्योहारों के चलते बैंकों के खुलने और बंद रहने के नियम अलग हो सकते हैं। आइए इस लेख में जानते हैं कि आज आपके शहर में बैंक खुले हैं या बंद।
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किन शहरों में बैंक रहेंगे बंद?
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किन शहरों में बैंक रहेंगे बंद?
- भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के अवकाश कैलेंडर के अनुसार, आज देश के कई प्रमुख राज्यों और शहरों में बैंकों की छुट्टी रहेगी।
- इसके तहत रायपुर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, कानपुर और जयपुर जैसे बड़े शहरों में बैंक आज पूरी तरह से बंद रहने वाले हैं, इसलिए इन जगहों के ग्राहकों को आज ब्रांच जाने से बचना चाहिए।
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इन शहरों में भी बंद रहेंगे बैंक
- त्योहारों के इस सिलसिले में सिर्फ यही शहर नहीं, बल्कि देश के कई अन्य हिस्सों में भी बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।
- आरबीआई की सूची के मुताबिक, पूर्वोत्तर के इंफाल, गुवाहाटी, अगरतला और सिक्किम के गंगटोक के अलावा चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी स्थानीय त्योहार के पावन अवसर पर आज बैंकों में किसी भी प्रकार का कामकाज नहीं होगा।
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किन शहरों में बैंक खुले हैं?
- अगर आप इन बंद रहने वाले शहरों के अलावा देश के अन्य हिस्सों में रहते हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है।
- अगर आप नई दिल्ली, आईटी हब बैंगलोर, बिहार की राजधानी पटना या देवभूमि देहरादून जैसे अन्य बड़े शहरों में निवास करते हैं, तो वहां सभी सरकारी और निजी बैंक हमेशा की तरह सामान्य रूप से खुले रहेंगे और कामकाज जारी रहेगा।
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ब्रांच जाने से पहले क्या करें?
- त्योहारों के इन दिनों में किसी भी प्रकार की असुविधा या परेशानी से बचने के लिए बेहद जरूरी है कि आप समझदारी दिखाएं।
- घर से बाहर निकलने से पहले अपने नजदीकी बैंक की शाखा में फोन करके या इंटरनेट के माध्यम से छुट्टियों की सही स्थिति की पुष्टि जरूर कर लें, ताकि बैंक पहुंचने पर आपको निराश होकर वापस न लौटना पड़े।