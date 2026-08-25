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Sept Bank Holiday: सितंबर में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक? यहां देखें अपने शहर के बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट

Tue, 25 Aug 2026 11:36 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Tue, 25 Aug 2026 11:36 AM IST
सार

September Bank Holiday List In Hindi: सितंबर महीने में अगर आप किसी काम से बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपके शहर में किस-किस दिन बैंक बंद रहेंगे और कब-कब खुले रहेंगे।

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September 2026 Bank Holiday For how many days will banks remain closed in September mein bank kab band rahenge
सितंबर में बैंकों की कितनी छुट्टी है? - फोटो : Amar Ujala AI

Bank Holiday In September 2026: आज के इस दौर में बैंक से जुड़े अधिकतर काम ऑनलाइन हो गए हैं। पैसे भेजने हों, पैसे प्राप्त करने हों, बैंलेंस चेक करना हो आदि। ऐसे ही कई काम अब मिनटों में मोबाइल से हो जाते हैं।



पर कुछ काम अब भी ऐसे हैं जिनके लिए बैंक की ब्रांच में जाना ही पड़ता है। इसलिए अगर आप किसी काम से अगले महीने सितंबर में बैंक जाने वाले हैं, तो पहले एक बार ये जरूर चेक कर लें कि सितंबर महीने में कब-कब बैंकों का अवकाश है। अगली स्लाइड्स में आप सितंबर महीने में बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट देख सकते हैं...
September 2026 Bank Holiday For how many days will banks remain closed in September mein bank kab band rahenge
सितंबर में बैंकों की कितनी छुट्टी है? - फोटो : Adobe Stock

सितंबर में कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

  • 4 सितंबर को जन्माष्टमी (वैष्णव) (श्रावण वद-8)/कृष्ण जयंती की वजह से अहमदाबाद, आइजोल, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गंगटोक, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा में बैंकों की छुट्टी रहेगी
  • 6 सितंबर को रविवार का अवकाश रहेगा जिसकी वजह से देश के सभी बैंक बंद रहेंगे
September 2026 Bank Holiday For how many days will banks remain closed in September mein bank kab band rahenge
सितंबर में बैंकों की कितनी छुट्टी है? - फोटो : Adobe Stock
  • 12 सितंबर को श्रीमंत शंकरदेव की तिरुभाव तिथि होने के कारण गुवाहाटी में और इस दिन महीने का दूसरा शनिवार होने की वजह से देश भर के सभी बैंक बंद रहेंगे
  • 13 सितंबर को रविवार की छुट्टी होने के कारण देश भर के सभी बैंकों का अवकाश रहेगा
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September 2026 Bank Holiday For how many days will banks remain closed in September mein bank kab band rahenge
सितंबर में बैंकों की कितनी छुट्टी है? - फोटो : Adobe Stock
  • 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी/गणेश पूजा/वारासिद्धि विनायक व्रत/विनायक चतुर्थी/हरतालिका है जिसके कारण बेलापुर, बेंगलुरू, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, पणजी और विजयवाड़ा में बैंकों की अवकाश रहेगा
  • 15 सितंबर को संवत्सरी (चतुर्थी पक्ष)/नुआखाई/गणेश चतुर्थी (दूसरा दिन) के कारण अहमदाबाद, भुवनेश्वर और पणजी में बैंकों की छुट्टी रहेगी
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September 2026 Bank Holiday For how many days will banks remain closed in September mein bank kab band rahenge
सितंबर में बैंकों की कितनी छुट्टी है? - फोटो : Adobe Stock
  • 20 सितंबर को देश के सभी बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि इस दिन रविवार का अवकाश रहेगा
  • 21  सितंबर को श्रीमंत शंकरदेव/श्री नारायण गुरु समाधि का जन्मोत्सव की वजह से गुवाहटी, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे
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