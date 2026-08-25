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Sept Bank Holiday: सितंबर में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक? यहां देखें अपने शहर के बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट
Bank Holiday In September 2026: आज के इस दौर में बैंक से जुड़े अधिकतर काम ऑनलाइन हो गए हैं। पैसे भेजने हों, पैसे प्राप्त करने हों, बैंलेंस चेक करना हो आदि। ऐसे ही कई काम अब मिनटों में मोबाइल से हो जाते हैं।
पर कुछ काम अब भी ऐसे हैं जिनके लिए बैंक की ब्रांच में जाना ही पड़ता है। इसलिए अगर आप किसी काम से अगले महीने सितंबर में बैंक जाने वाले हैं, तो पहले एक बार ये जरूर चेक कर लें कि सितंबर महीने में कब-कब बैंकों का अवकाश है। अगली स्लाइड्स में आप सितंबर महीने में बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट देख सकते हैं...
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सितंबर में बैंकों की कितनी छुट्टी है?
- फोटो : Adobe Stock
सितंबर में कब-कब बंद रहेंगे बैंक?
4 सितंबर को जन्माष्टमी (वैष्णव) (श्रावण वद-8)/कृष्ण जयंती की वजह से अहमदाबाद, आइजोल, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गंगटोक, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा में बैंकों की छुट्टी रहेगी
6 सितंबर को रविवार का अवकाश रहेगा जिसकी वजह से देश के सभी बैंक बंद रहेंगे
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सितंबर में बैंकों की कितनी छुट्टी है?
- फोटो : Adobe Stock
12 सितंबर को श्रीमंत शंकरदेव की तिरुभाव तिथि होने के कारण गुवाहाटी में और इस दिन महीने का दूसरा शनिवार होने की वजह से देश भर के सभी बैंक बंद रहेंगे
13 सितंबर को रविवार की छुट्टी होने के कारण देश भर के सभी बैंकों का अवकाश रहेगा
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सितंबर में बैंकों की कितनी छुट्टी है?
- फोटो : Adobe Stock
14 सितंबर को गणेश चतुर्थी/गणेश पूजा/वारासिद्धि विनायक व्रत/विनायक चतुर्थी/हरतालिका है जिसके कारण बेलापुर, बेंगलुरू, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, पणजी और विजयवाड़ा में बैंकों की अवकाश रहेगा
15 सितंबर को संवत्सरी (चतुर्थी पक्ष)/नुआखाई/गणेश चतुर्थी (दूसरा दिन) के कारण अहमदाबाद, भुवनेश्वर और पणजी में बैंकों की छुट्टी रहेगी
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सितंबर में बैंकों की कितनी छुट्टी है?
- फोटो : Adobe Stock
20 सितंबर को देश के सभी बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि इस दिन रविवार का अवकाश रहेगा
21 सितंबर को श्रीमंत शंकरदेव/श्री नारायण गुरु समाधि का जन्मोत्सव की वजह से गुवाहटी, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे
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