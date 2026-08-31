सितंबर में होने वाले मुख्य बदलाव: कल से बदल जाएंगे ये 5 नियम, क्या होगा महंगा और क्या सस्ता? यहां करें चेक

1 सितंबर से कई बदलाव हो रहे हैं। - फोटो : Amar Ujala AI

Rules Changes From 1 September 2026: समय-समय पर कई तरह के बदलाव होते रहते हैं। जैसे- कभी आधार को लेकर तो कभी रेलवे कोई बदलाव करता है और इसी तरह बैंकिंग क्षेत्र में भी ग्राहकों के लिए कई बदलाव किए जाते हैं।





इसी क्रम में कल यानी 1 सितंबर 2026 से कुछ बदलाव होने जा रहे हैं जिनके बारे में आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कल यानी 1 सितंबर से क्या-क्या नियम बदलने वाले हैं...