आपके नाम से आ रहा है पैसे मांगने वाला मैसेज? हो सकता है व्हाट्सएप पर बन गया हो फर्जी अकाउंट

1 of 5 व्हाट्सएप पर कोई बन गया आपकी पहचान? - फोटो : AI

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आजकल व्हाट्सऐप हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। परिवार से बात करनी हो, ऑफिस का काम करना हो या किसी को जरूरी जानकारी भेजनी हो, ज्यादातर लोग इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसी के साथ साइबर ठगी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। ठग अब लोगों की पहचान का गलत इस्तेमाल कर उनके दोस्तों और रिश्तेदारों को निशाना बना रहे हैं। कई बार साइबर अपराधी किसी व्यक्ति की प्रोफाइल फोटो और नाम का इस्तेमाल कर दूसरे मोबाइल नंबर से व्हाट्सऐप अकाउंट बना लेते हैं। इसके बाद वे उस व्यक्ति के जानने वालों को मैसेज भेजते हैं और खुद को वही व्यक्ति बताकर पैसे मांगने लगते हैं। कई लोग बिना जांच-पड़ताल किए भरोसा कर लेते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में अगर आपको पता चले कि किसी ने आपकी फोटो और नाम लगाकर फर्जी व्हाट्सऐप अकाउंट बना लिया है तो घबराने के बजाय तुरंत कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए।

2 of 5 व्हाट्सएप पर कोई बन गया आपकी पहचान? - फोटो : एआई जनरेटेड

सबसे पहले फर्जी अकाउंट का सबूत रखें

फर्जी व्हाट्सऐप अकाउंट की जानकारी मिलते ही उसका स्क्रीनशॉट ले लें। उस नंबर, प्रोफाइल फोटो और नाम की तस्वीर सुरक्षित रखें। अगर उस अकाउंट से किसी को संदिग्ध मैसेज भेजे गए हैं तो उनके स्क्रीनशॉट भी रख लें। आगे शिकायत करने की स्थिति में ये सबूत आपके काम आ सकते हैं।



व्हाट्सऐप पर रिपोर्ट और ब्लॉक करें

अगर फर्जी अकाउंट का नंबर आपके पास है, तो उसकी प्रोफाइल खोलकर उसे रिपोर्ट किया जा सकता है। इसके साथ उस नंबर को ब्लॉक भी करें। व्हाट्सऐप पर किसी संदिग्ध अकाउंट या मैसेज की रिपोर्ट करने का विकल्प दिया जाता है, जिससे प्लेटफॉर्म मामले की समीक्षा कर सकता है।

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दोस्तों और रिश्तेदारों को तुरंत करें अलर्ट

यह सबसे जरूरी कदमों में से एक है। अपने परिवार, दोस्तों और करीबी लोगों को तुरंत बता दें कि आपके नाम और फोटो का इस्तेमाल कर कोई फर्जी व्हाट्सऐप अकाउंट चला रहा है। उन्हें साफ तौर पर कहें कि उस नंबर से आने वाले किसी मैसेज पर भरोसा न करें। खासतौर पर अगर कोई पैसे मांगे या बैंक से जुड़ी जानकारी, ओटीपी या किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए कहे तो पहले उसकी पुष्टि जरूर करें।



पैसे मांगने वाले मैसेज पर न करें भरोसा

आजकल ठग अक्सर किसी परिचित के नाम से मैसेज भेजकर कहते हैं कि वे किसी परेशानी में हैं और उन्हें तुरंत पैसों की जरूरत है। मैसेज देखकर जल्दबाजी में पैसे भेजने से पहले उस व्यक्ति को फोन करके या किसी दूसरे माध्यम से संपर्क कर जानकारी की पुष्टि जरूर करें। सिर्फ व्हाट्सऐप पर आए मैसेज को देखकर कभी भी पैसे ट्रांसफर न करें।

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4 of 5 व्हाट्सएप पर कोई बन गया आपकी पहचान? - फोटो : Adobe stock

साइबर क्राइम में कहां करें शिकायत?

अगर आपके नाम से बने फर्जी अकाउंट के जरिए लोगों को ठगने की कोशिश की जा रही है या किसी से पैसे की ठगी हो चुकी है तो इसकी शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के मामलों में 1930 हेल्पलाइन पर भी तुरंत सूचना दी जा सकती है। शिकायत करते समय फर्जी नंबर, स्क्रीनशॉट और मैसेज जैसी जानकारी संभालकर रखें। इससे मामले की जानकारी देने में मदद मिल सकती है।

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