अटल पेंशन योजना: बीच में बंद कराते हैं खाता तो कितने पैसे मिलेंगे वापस? जानें पूरा नियम

Atal Pension Yojana: बुढ़ापे में नियमित आमदनी बनी रहे, इसके लिए लोग नौकरी के साथ-साथ अलग-अलग पेंशन योजनाओं में निवेश करते हैं। केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना भी इसी उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना में व्यक्ति को अपनी उम्र के हिसाब से नियमित योगदान करना होता है। इसके बदले 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने तय पेंशन मिलती है।





हालांकि, कई बार आर्थिक परेशानी या दूसरी जरूरतों के कारण लोग बीच में ही योजना बंद कराने के बारे में सोचने लगते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है कि अगर अटल पेंशन योजना का खाता समय से पहले बंद करा दिया जाए, तो जमा किए गए पैसों का क्या होगा? क्या पूरी रकम वापस मिलती है या कुछ पैसा कट जाता है? चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...