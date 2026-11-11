खाताधारक ध्यान दें: बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर कितने रुपये कट सकते हैं? यहां जानें नियम

आज के समय में लगभग हर व्यक्ति का बैंक में सेविंग अकाउंट होता है। लोग अपनी कमाई का पैसा बैंक खाते में जमा रखते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकें। पर क्या आप जानते हैं कि बैंक खाते में एक तय रकम से कम बैलेंस रखने पर बैंक आपसे चार्ज भी वसूल सकता है?





कई बार लोगों को इसकी जानकारी तब मिलती है, जब उनके खाते से पैसे कटने का मैसेज आता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर बैंक कितने रुपये काट सकता है? क्या सभी बैंकों में इसके लिए एक जैसा चार्ज लगता है? चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...