स्मार्टफोन टिप्स: क्या आप भी मोबाइल कवर में नोट रखते हैं? जान लें इसके बड़े नुकसान

Disadvantages of Cash in Phone Case: आज के समय में स्मार्टफोन हम सभी की जिंदगी का एक बेहद अहम हिस्सा बन चुका है, जिसके बिना एक पल भी रहना मुश्किल लगता है। अक्सर हम में से कई लोग पर्स या वॉलेट ले जाने से बचने के लिए अपने मोबाइल के कवर या पिछले हिस्से में कैश यानी नोट और जरूरी डेबिट या क्रेडिट कार्ड रख लेते हैं। देखने में यह आदत भले ही बहुत सुविधाजनक और आसान लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह छोटी सी लापरवाही आपके महंगे फोन और आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है।





दरअसल, फोन के कवर में पैसे या कार्ड रखने से कई प्रकार की तकनीकी और अंदरूनी समस्याएं पैदा होने लगती हैं, जो आपके डिवाइस को पूरी तरह खराब कर सकती हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में जानते हैं कि इसके क्या-क्या बड़े नुकसान हो सकते हैं।