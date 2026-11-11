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स्मार्टफोन टिप्स: क्या आप भी मोबाइल कवर में नोट रखते हैं? जान लें इसके बड़े नुकसान

Wed, 11 Nov 2026 01:07 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Wed, 11 Nov 2026 01:07 PM IST
सार

  • Keeping Money in Mobile Cover: मोबाइल कवर के पीछे पैसे या कार्ड रखने से फोन की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और वह ओवरहीट होने लगता है।
  • लगातार तापमान बढ़ने से फोन की बैटरी फूलने और बैटरी ब्लास्ट होने का खतरनाक जोखिम पैदा हो जाता है।

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मोबाइल कवर में पैसे रखना - फोटो : AI

Disadvantages of Cash in Phone Case: आज के समय में स्मार्टफोन हम सभी की जिंदगी का एक बेहद अहम हिस्सा बन चुका है, जिसके बिना एक पल भी रहना मुश्किल लगता है। अक्सर हम में से कई लोग पर्स या वॉलेट ले जाने से बचने के लिए अपने मोबाइल के कवर या पिछले हिस्से में कैश यानी नोट और जरूरी डेबिट या क्रेडिट कार्ड रख लेते हैं। देखने में यह आदत भले ही बहुत सुविधाजनक और आसान लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह छोटी सी लापरवाही आपके महंगे फोन और आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। 



दरअसल, फोन के कवर में पैसे या कार्ड रखने से कई प्रकार की तकनीकी और अंदरूनी समस्याएं पैदा होने लगती हैं, जो आपके डिवाइस को पूरी तरह खराब कर सकती हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में जानते हैं कि इसके क्या-क्या बड़े नुकसान हो सकते हैं।
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क्यों गर्म होता है फोन? - फोटो : AI Generated

क्यों गर्म होता है फोन?

  • जब आप लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करते हैं, गेम खेलते हैं या चार्जिंग पर लगाते हैं, तो उससे गर्मी निकलती है।
  • फोन का पिछला हिस्सा इस गर्मी को बाहर निकालता है।
  • कवर और फोन के बीच नोट रखने से यह हवा रुक जाती है और गर्मी अंदर ही ट्रैप हो जाती है, जिससे आपका फोन ब्लास्ट हो सकता है।
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बैटरी पर क्या असर पड़ता है? - फोटो : Adobe Stock

बैटरी पर क्या असर पड़ता है?

  • लगातार अत्यधिक गर्मी में रहने के कारण आपके स्मार्टफोन की इंटरनल बैटरी पर बहुत बुरा असर पड़ता है।
  • इस लगातार बढ़ते तापमान की वजह से बैटरी फूल सकती है या गंभीर स्थिति में फोन के अंदर शॉर्ट सर्किट होकर ब्लास्ट होने की खतरनाक संभावना भी काफी हद तक बढ़ जाती है।
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ऐसा करने से फोन स्लो हो जाता है - फोटो : Adobe Stock

ऐसा करने से फोन स्लो हो जाता है

  • अंदर लगातार गर्मी बढ़ने की वजह से फोन के प्रोसेसर पर अत्यधिक दबाव पड़ने लगता है।
  • इस भारी दबाव के कारण आपका अच्छा और नया स्मार्टफोन भी अचानक हैंग होने लगता है या फिर उसकी काम करने की स्पीड बहुत ज्यादा धीमी हो जाती है, जिससे रोजाना के कामकाज में दिक्कत आती है।
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कार्ड और नोट क्यों खराब होते हैं? - फोटो : Adobe Stock
कार्ड और नोट क्यों खराब होते हैं?
  • अगर आपने कवर के पीछे एटीएम कार्ड, मेट्रो कार्ड या आईडी कार्ड रखा है, तो फोन की गर्मी से उसकी मैग्नेटिक स्ट्रिप खराब हो सकती है और वह मशीन में काम करना बंद कर देगा।
  • इसके अलावा, फोन की गर्मी और नमी की वजह से रखे हुए कागजी नोट भी खराब या गल सकते हैं। इसलिए कभी भी मोबाइल के पीछे कोई कार्ड या नोट न रखें।
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