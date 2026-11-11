पीएम किसान योजना: जिसे नहीं मिली 24वीं किस्त क्या उसे 25वीं किस्त भी नहीं मिलेगी? किसान यहां जानें नियम

PM Kisan Yojana 25th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए आर्थिक मदद का एक अहम जरिया है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस पैसे को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा जाता है।





वहीं, कई किसान ऐसे भी रहे जिन्हें 24वीं किस्त नहीं मिली। ऐसे में किसानों के मन में सवाल उठता है कि अगर उन्हें 24वीं किस्त नहीं मिली, तो क्या अब 25वीं किस्त का लाभ भी नहीं मिलेगा? तो चलिए इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इस पर नियम क्या कहता है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...