फ्लाइट से यात्रा करने वाले सावधान: एयरपोर्ट पर भूलकर न पकड़ें किसी का सामान, वरना हो सकती है जेल; जानें क्यों

एयरपोर्ट पर सफर के दौरान कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, जब कोई अनजान व्यक्ति आपसे मदद मांगता है। मसलन, वह कह सकता है कि उसका सामान थोड़ा भारी है या उसे किसी वजह से परेशानी हो रही है या वो वॉशरूम से आ रहा है आप उसका सामान 2 मिनट के लिए पकड़ लीजिए आदि।





ऐसे में आमतौर पर लोग मना नहीं करते और अंजान व्यक्ति का सामान पकड़ लेते हैं, लेकिन एयरपोर्ट जैसी संवेदनशील जगह पर अनजान व्यक्ति का सामान पकड़ना आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। आपको जेल तक हो सकती है। इसलिए आपके लिए इससे जुड़ा नियम जानना जरूरी हो जाता है। चलिए जानते हैं एयरपोर्ट पर किसी अनजान यात्री का सामान क्यों नहीं पकड़ना चाहिए। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...