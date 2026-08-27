फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Railway Cancelled Trains List Kanpur delhi route some trains cancelled from 28 august 2026 to 4 september 2026

यात्रीगण ध्यान दें: कल से इस रूट की कई ट्रेनें 4 सितंबर तक कैंसिल, यात्रा से पहले चेक करें लिस्ट

Thu, 27 Aug 2026 01:25 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Thu, 27 Aug 2026 01:25 PM IST
सार

Train Cancelled: कल यानी 28 अगस्त 2026 से 4 सितंबर 2026 तक कई ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। ऐसे में आप यहां इन ट्रेनों की जानकारी ले सकते हैं और साथ ही जान सकते हैं कि किस रूट की ट्रेनें रद्द रहेंगी।

विज्ञापन
Railway Cancelled Trains List Kanpur delhi route some trains cancelled from 28 august 2026 to 4 september 2026
28 अगस्त से 4 सितंबर तक कौन सी ट्रेनें कैंसिल रहेंगी? - फोटो : Amar Ujala AI

Indian Railways Cancelled Trains List: हर रोज कई सारी ट्रेनें अलग-अलग जगहों से निकलकर अपने-अपने गंतव्य तक पहंचती हैं।



जनरल कोच से लेकर एसी क्लास तक में यात्री सफर करते हैं। हालांकि, कई बार जब पता चलता है कि कोई ट्रेन कैंसिल हो गई है। तो लोगों को दिक्कतें भी होती हैं। जैसे- 28 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। आप अगली स्लाइड्स में कैंसिल हुई ट्रेनों की सूची और वजह के बारे में जान सकते हैं...
Railway Cancelled Trains List Kanpur delhi route some trains cancelled from 28 august 2026 to 4 september 2026
28 अगस्त से 4 सितंबर तक कौन सी ट्रेनें कैंसिल रहेंगी? - फोटो : AdobeStock

क्यों कैंसिल की गई हैं ट्रेनें कैंसिल?

  • दरअसल, रेलवे की तरफ से कुछ जरूरी काम के कारण ट्रेनों को रद्द किया गया है
  • नई दिल्ली और आनंद विहार के बीच चलने वाली कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है
Railway Cancelled Trains List Kanpur delhi route some trains cancelled from 28 august 2026 to 4 september 2026
28 अगस्त से 4 सितंबर तक कौन सी ट्रेनें कैंसिल रहेंगी? - फोटो : AdobeStock

कब से कब तक रद्द रहेंगी ट्रेनें?

  • कल यानी 28 अगस्त 2026 से 4 सितंबर तक के लिए ट्रेनों को कैंसिल किया गया है
विज्ञापन
विज्ञापन
Railway Cancelled Trains List Kanpur delhi route some trains cancelled from 28 august 2026 to 4 september 2026
28 अगस्त से 4 सितंबर तक कौन सी ट्रेनें कैंसिल रहेंगी? - फोटो : AdobeStock

कौन-कौन सी ट्रेनें कैंसिल की गई हैं?
 

कानपुर सेंट्रल-आनंद विहार टर्मिनल (ट्रेन नंबर 02457)

ये ट्रेन 30 अगस्त, 1 और 3 सितंबर को कैंसिल रहेगी

आनंद विहार टर्मिनल-कानपुर सेंट्रल (ट्रेन नंबर 02458)
ये ट्रेन 30 अगस्त, 1 और 3 सितंबर को रद्द रहेगी

विज्ञापन
Railway Cancelled Trains List Kanpur delhi route some trains cancelled from 28 august 2026 to 4 september 2026
28 अगस्त से 4 सितंबर तक कौन सी ट्रेनें कैंसिल रहेंगी? - फोटो : AdobeStock

कानपुर सेंट्रल-नई दिल्ली ट्रेन (ट्रेन नंबर 02455)
ये ट्रेन 28, 29,13 अगस्त और 2, 4 सितंबर को नहीं चलेगी

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed