{"_id":"6a8fed674fffb91a520d1e0b","slug":"railway-cancelled-trains-list-kanpur-delhi-route-some-trains-cancelled-from-28-august-2026-to-4-september-2026-2026-08-27","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"यात्रीगण ध्यान दें: कल से इस रूट की कई ट्रेनें 4 सितंबर तक कैंसिल, यात्रा से पहले चेक करें लिस्ट","category":{"title":"Utility","title_hn":"जरूरत की खबर","slug":"utility"}}
यात्रीगण ध्यान दें: कल से इस रूट की कई ट्रेनें 4 सितंबर तक कैंसिल, यात्रा से पहले चेक करें लिस्ट
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:25 PM IST
सार
Train Cancelled: कल यानी 28 अगस्त 2026 से 4 सितंबर 2026 तक कई ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। ऐसे में आप यहां इन ट्रेनों की जानकारी ले सकते हैं और साथ ही जान सकते हैं कि किस रूट की ट्रेनें रद्द रहेंगी।
विज्ञापन
1 of 6
28 अगस्त से 4 सितंबर तक कौन सी ट्रेनें कैंसिल रहेंगी?
- फोटो : Amar Ujala AI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
Indian Railways Cancelled Trains List: हर रोज कई सारी ट्रेनें अलग-अलग जगहों से निकलकर अपने-अपने गंतव्य तक पहंचती हैं।
जनरल कोच से लेकर एसी क्लास तक में यात्री सफर करते हैं। हालांकि, कई बार जब पता चलता है कि कोई ट्रेन कैंसिल हो गई है। तो लोगों को दिक्कतें भी होती हैं। जैसे- 28 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। आप अगली स्लाइड्स में कैंसिल हुई ट्रेनों की सूची और वजह के बारे में जान सकते हैं...
2 of 6
28 अगस्त से 4 सितंबर तक कौन सी ट्रेनें कैंसिल रहेंगी?
- फोटो : AdobeStock
क्यों कैंसिल की गई हैं ट्रेनें कैंसिल?
दरअसल, रेलवे की तरफ से कुछ जरूरी काम के कारण ट्रेनों को रद्द किया गया है
नई दिल्ली और आनंद विहार के बीच चलने वाली कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है
3 of 6
28 अगस्त से 4 सितंबर तक कौन सी ट्रेनें कैंसिल रहेंगी?
- फोटो : AdobeStock
कब से कब तक रद्द रहेंगी ट्रेनें?
कल यानी 28 अगस्त 2026 से 4 सितंबर तक के लिए ट्रेनों को कैंसिल किया गया है
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 6
28 अगस्त से 4 सितंबर तक कौन सी ट्रेनें कैंसिल रहेंगी?
- फोटो : AdobeStock
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।