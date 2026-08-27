यात्रीगण ध्यान दें: कल से इस रूट की कई ट्रेनें 4 सितंबर तक कैंसिल, यात्रा से पहले चेक करें लिस्ट

1 of 6 28 अगस्त से 4 सितंबर तक कौन सी ट्रेनें कैंसिल रहेंगी? - फोटो : Amar Ujala AI

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Indian Railways Cancelled Trains List: हर रोज कई सारी ट्रेनें अलग-अलग जगहों से निकलकर अपने-अपने गंतव्य तक पहंचती हैं।



जनरल कोच से लेकर एसी क्लास तक में यात्री सफर करते हैं। हालांकि, कई बार जब पता चलता है कि कोई ट्रेन कैंसिल हो गई है। तो लोगों को दिक्कतें भी होती हैं। जैसे- 28 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। आप अगली स्लाइड्स में कैंसिल हुई ट्रेनों की सूची और वजह के बारे में जान सकते हैं...

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क्यों कैंसिल की गई हैं ट्रेनें कैंसिल? दरअसल, रेलवे की तरफ से कुछ जरूरी काम के कारण ट्रेनों को रद्द किया गया है

नई दिल्ली और आनंद विहार के बीच चलने वाली कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है

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कब से कब तक रद्द रहेंगी ट्रेनें? कल यानी 28 अगस्त 2026 से 4 सितंबर तक के लिए ट्रेनों को कैंसिल किया गया है

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कौन-कौन सी ट्रेनें कैंसिल की गई हैं?

कानपुर सेंट्रल-आनंद विहार टर्मिनल (ट्रेन नंबर 02457) ये ट्रेन 30 अगस्त, 1 और 3 सितंबर को कैंसिल रहेगी



आनंद विहार टर्मिनल-कानपुर सेंट्रल (ट्रेन नंबर 02458)

ये ट्रेन 30 अगस्त, 1 और 3 सितंबर को रद्द रहेगी

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