ध्यान दें: आज 11 सितंबर को बैंक खुले हैं या नहीं? ब्रांच जाने से पहले यहां करें चेक

बैंक आज 11 सितंबर को खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

अगर आज यानी 11 सितंबर 2026 को आपका बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो ब्रांच जाने से पहले स्थिति जान लेना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज शुक्रवार है और सामान्य तौर पर ये बैंकिंग कामकाज का दिन है।