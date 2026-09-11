फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Are Banks Open Today, September 11 Check Bank Holiday and Strike Status Before Visiting the Branch

ध्यान दें: आज 11 सितंबर को बैंक खुले हैं या नहीं? ब्रांच जाने से पहले यहां करें चेक

Fri, 11 Sep 2026 07:21 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Fri, 11 Sep 2026 07:21 AM IST
सार

11 सितंबर 2026 को RBI के कैलेंडर के मुताबिक देशभर में बैंक की सामान्य छुट्टी नहीं है, लेकिन आज बैंक यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। ऐसे में ब्रांच का काम प्रभावित हो सकता है, इसलिए बैंक जाने से पहले अपनी शाखा का स्टेटस जरूर चेक करें।

विज्ञापन
Are Banks Open Today, September 11 Check Bank Holiday and Strike Status Before Visiting the Branch
बैंक आज 11 सितंबर को खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

अगर आज यानी 11 सितंबर 2026 को आपका बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो ब्रांच जाने से पहले स्थिति जान लेना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज शुक्रवार है और सामान्य तौर पर ये बैंकिंग कामकाज का दिन है।



ये भी पढ़ें:- आज से तीन दिन बंद रहेंगे बैंक: किन शहरों में बैंकों की रहेगी छुट्टी और कहां खुलेंगे? यहां जानें सबकुछ

वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक हॉलिडे कैलेंडर में 11 सितंबर को पूरे देश के लिए बैंक अवकाश घोषित नहीं किया गया है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ बैंक हॉलिडे का नहीं है। क्योंकि 11 सितंबर को बैंक यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल का एलान किया है। तो चलिए जानते हैं आज बैंक बंद हैं या खुले हैं...
Are Banks Open Today, September 11 Check Bank Holiday and Strike Status Before Visiting the Branch
बैंक आज 11 सितंबर को खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Adobe Stock

क्या आज बैंक बंद हैं?

  • दरअसल, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी UFBU ने हफ्ते में पांच दिन बैंकिंग और अन्य लंबित मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया है
  • ऑल इंडिया बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन यानी AIBEA ने भी 9 सितंबर को जारी सर्कुलर में साफ किया कि 11 सितंबर की हड़ताल को स्थगित नहीं किया गया है
  • इस वजह से आज यानी 11 सितंबर शुक्रवार को कई बैंक की शाखाओं में कामकाज प्रभावित हो सकता है
Are Banks Open Today, September 11 Check Bank Holiday and Strike Status Before Visiting the Branch
बैंक आज 11 सितंबर को खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Adobe Stock

आज जयपुर में बंद हैं बैंक?

  • जयपुर नगर निगम क्षेत्र में आज चुनाव के कारण यहां बैंक बंद रहेंगे
  • राजस्थान की जिन-जिन जगहों पर चुनाव हो रहे हैं, वहां बैंक की ब्रांच बंद रहेंगी
विज्ञापन
विज्ञापन
Are Banks Open Today, September 11 Check Bank Holiday and Strike Status Before Visiting the Branch
बैंक आज 11 सितंबर को खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Adobe Stock

क्या आज दिल्ली में भी बैंक बंद हैं?

  • आज दिल्ली में 18वां ब्रिक्स सम्मेलन होना है जिसको लेकर कई जगहों पर ट्रैफिक व्यवस्था बदली गई है
  • स्कूलों और कई सरकारी कार्यालयों को बंद भी रखा गया है
  • पर दिल्ली में बैकों की छुट्टी को लेकर कोई आदेश नहीं आया है
विज्ञापन
Are Banks Open Today, September 11 Check Bank Holiday and Strike Status Before Visiting the Branch
बैंक आज 11 सितंबर को खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Adobe Stock

ऑनलाइन सेवाएं चलती रहेंगी या नहीं?

  • ऑनलाइन सेवाएं रोजाना की तरह चलती रहेंगी
  • यूपीआई से पैसे भेजने हों, बैंकिंग एप के जरिए कोई काम हो, ये सब चलता रहेगा
  • एटीएम से कैश भी आप रोज की तरह निकाल सकते हैं
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed