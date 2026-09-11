ध्यान दें: आज 11 सितंबर को बैंक खुले हैं या नहीं? ब्रांच जाने से पहले यहां करें चेक

अगर आज यानी 11 सितंबर 2026 को आपका बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो ब्रांच जाने से पहले स्थिति जान लेना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज शुक्रवार है और सामान्य तौर पर ये बैंकिंग कामकाज का दिन है।
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वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक हॉलिडे कैलेंडर में 11 सितंबर को पूरे देश के लिए बैंक अवकाश घोषित नहीं किया गया है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ बैंक हॉलिडे का नहीं है। क्योंकि 11 सितंबर को बैंक यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल का एलान किया है। तो चलिए जानते हैं आज बैंक बंद हैं या खुले हैं...
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बैंक आज 11 सितंबर को खुले हैं या बंद हैं?
- फोटो : Adobe Stock
क्या आज बैंक बंद हैं?
- दरअसल, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी UFBU ने हफ्ते में पांच दिन बैंकिंग और अन्य लंबित मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया है
- ऑल इंडिया बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन यानी AIBEA ने भी 9 सितंबर को जारी सर्कुलर में साफ किया कि 11 सितंबर की हड़ताल को स्थगित नहीं किया गया है
- इस वजह से आज यानी 11 सितंबर शुक्रवार को कई बैंक की शाखाओं में कामकाज प्रभावित हो सकता है
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आज जयपुर में बंद हैं बैंक?
- जयपुर नगर निगम क्षेत्र में आज चुनाव के कारण यहां बैंक बंद रहेंगे
- राजस्थान की जिन-जिन जगहों पर चुनाव हो रहे हैं, वहां बैंक की ब्रांच बंद रहेंगी
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क्या आज दिल्ली में भी बैंक बंद हैं?
- आज दिल्ली में 18वां ब्रिक्स सम्मेलन होना है जिसको लेकर कई जगहों पर ट्रैफिक व्यवस्था बदली गई है
- स्कूलों और कई सरकारी कार्यालयों को बंद भी रखा गया है
- पर दिल्ली में बैकों की छुट्टी को लेकर कोई आदेश नहीं आया है
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ऑनलाइन सेवाएं चलती रहेंगी या नहीं?
- ऑनलाइन सेवाएं रोजाना की तरह चलती रहेंगी
- यूपीआई से पैसे भेजने हों, बैंकिंग एप के जरिए कोई काम हो, ये सब चलता रहेगा
- एटीएम से कैश भी आप रोज की तरह निकाल सकते हैं