जानना जरूरी: आधार में एड्रेस से लेकर मोबाइल नंबर तक, सब घर बैठे बदल सकते हैं आप

आधार में मोबाइल नंबर और एड्रेस कैसे बदल सकते हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

Aadhaar New App: आपके पास कई तरह के डॉक्यूमेंट्स होंगे? जैसे- ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड आदि। इसी तरह आपके पास आधार कार्ड भी होगा ही?





आधार कार्ड की जरूरत कई कामों के लिए पड़ती रहती है, लेकिन क्या आप अब ये जानते हैं कि आप आधार से जुड़ी कुछ चीजों को घर बैठे अपडेट करवा सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन आप यहां जान सकते हैं कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर से लेकर एड्रेस तक आप ऑनलाइन घर बैठे अपडेट करवा सकते हैं। चलिए जानते हैं...