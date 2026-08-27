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ध्यान दें: क्या है पीएम विश्वकर्मा योजना और किन लोगों को मिलता है लाभ? यहां देखें पात्रता सूची

Thu, 27 Aug 2026 04:04 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Thu, 27 Aug 2026 04:04 PM IST
सार

PM Vishwakarma Yojana: क्या आप पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ना चाहते हैं? अगर हां, तो इसके लिए आपको पहले ये चेक करना होगा कि क्या आप इस योजना के लिए पात्र हैं भी या नहीं हैं।

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PM Vishwakarma Yojana eligibility criteria and benefits list in hindi
पीएम विश्वकर्मा योजना। - फोटो : Amar Ujala

PM Vishwakarma Yojana: केंद्र सरकार कई सारी योजनाओं का संचालन करती है। जहां एक तरफ कई नई योजनाएं भी समय-समय पर शुरू की जाती है, तो वहीं कई पुरानी योजनाओं को बेहतर भी किया जाता है।



इसी क्रम में एक योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जिससे जुड़कर आप कई तरह के आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस पीएम विश्वकर्मा योजना से कौन जुड़ सकता है...
PM Vishwakarma Yojana eligibility criteria and benefits list in hindi
पीएम विश्वकर्मा योजना। - फोटो : Adobe Stock

किन लोगों को मिलता है इस योजना का लाभ?

  • धोबी और दर्जी
  • जो ताला बनाने वाले हैं
  • मोची/जूता बनाने वाले कारीगर
  • नाई यानी बाल काटने वाले
  • जो लोग राजमिस्त्री हैं
  • जो नाव निर्माता हैं
  • फिशिंग नेट निर्माता
  • अगर आप मालाकार हैं
PM Vishwakarma Yojana eligibility criteria and benefits list in hindi
पीएम विश्वकर्मा योजना। - फोटो : Adobe Stock
  • जो अस्त्रकार हैं
  • पत्थर तोड़ने वाले
  • टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले
  • गुड़िया और खिलौना निर्माता 
  • जो लोग लोहार का काम करते हैं
  • पत्थर तराशने वाले
  • हथौड़ा और टूलकिट निर्माता
  • जो लोग मूर्तिकार हैं
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PM Vishwakarma Yojana eligibility criteria and benefits list in hindi
पीएम विश्वकर्मा योजना। - फोटो : Adobe Stock

पीएम विश्वकर्मा योजना में लाभ क्या मिलते हैं?

  • इसमें आपको बतौर लाभार्थी पहले कुछ दिनों की एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है
  • इसके लिए आपको ट्रेनिंग चलने तक रोजाना 500 रुपये स्टाइपैंड दिया जाता है
  • टूलकिट खरीदने के लिे आपको अलग से 15000 रुपये भी दिए जाते हैं
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PM Vishwakarma Yojana eligibility criteria and benefits list in hindi
पीएम विश्वकर्मा योजना। - फोटो : Adobe Stock
  • अपना बिजनेस करने के लिए आपको सस्ती ब्याज दर पर लोन भी दिया जाता है
  • इसमें आपको पहले 1 लाख रुपये का लोन दिया जाता है
  • फिर आपको अतिरिक्त 2 लाख रुपये का लोन भी मिल सकता है
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