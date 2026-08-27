ध्यान दें: क्या है पीएम विश्वकर्मा योजना और किन लोगों को मिलता है लाभ? यहां देखें पात्रता सूची

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PM Vishwakarma Yojana: केंद्र सरकार कई सारी योजनाओं का संचालन करती है। जहां एक तरफ कई नई योजनाएं भी समय-समय पर शुरू की जाती है, तो वहीं कई पुरानी योजनाओं को बेहतर भी किया जाता है।





इसी क्रम में एक योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जिससे जुड़कर आप कई तरह के आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस पीएम विश्वकर्मा योजना से कौन जुड़ सकता है...