PM Kisan Yojana: क्या आपके बैंक खाते में भी नहीं आई 24वीं किस्त? जानें पैसे अटकने के क्या हो सकते हैं कारण

PM Kisan 24th Kist: अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से बतौर लाभार्थी जुड़े हैं, तो आपको भी 24वीं किस्त का लाभ मिला होगा। दरअसल, 30 अक्तूबर 2026 को पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी हुई।





इस किस्त का लाभ उन करोड़ों पात्र किसानों को मिला, जो योजना से जुड़े हैं। पर इस बीच कई किसान ऐसे भी रहे हैं जिनको इस किस्त का लाभ नहीं मिला, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी किस्त अटकने के क्या कारण हो सकते हैं? चलिए जानते हैं। आप आगे किस्त अटकने के कारण जान सकते हैं...