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PM Kisan Yojana: क्या आपके बैंक खाते में भी नहीं आई 24वीं किस्त? जानें पैसे अटकने के क्या हो सकते हैं कारण

Mon, 02 Nov 2026 08:24 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Mon, 02 Nov 2026 08:24 AM IST
सार

  • PM Kisan 24th Installment: 30 अक्तूबर 2026 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी हुई।
  • इसमें करोड़ों पात्र किसानों को 24वीं किस्त का लाभ मिला, लेकिन कई किसान इस किस्त से वंचित भी रहे

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PM Kisan 24th Installment What could be the reasons for the 24th installment getting stuck
किन किसानों की 24वीं किस्त अटकी है? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan 24th Kist: अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से बतौर लाभार्थी जुड़े हैं, तो आपको भी 24वीं किस्त का लाभ मिला होगा। दरअसल, 30 अक्तूबर 2026 को पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी हुई। 



इस किस्त का लाभ उन करोड़ों पात्र किसानों को मिला, जो योजना से जुड़े हैं। पर इस बीच कई किसान ऐसे भी रहे हैं जिनको इस किस्त का लाभ नहीं मिला, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी किस्त अटकने के क्या कारण हो सकते हैं? चलिए जानते हैं। आप आगे किस्त अटकने के कारण जान सकते हैं...
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PM Kisan 24th Installment What could be the reasons for the 24th installment getting stuck
किन किसानों की 24वीं किस्त अटकी है? - फोटो : Adobe Stock

कितने किसानों को मिली 24वीं किस्त?

  • पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त बीते 30 अक्तूबर को जारी हो चुकी है
  • इस किस्त को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया
  • लगभग 9.34 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को आज 2-2 हजार रुपये का लाभ मिला
PM Kisan 24th Installment What could be the reasons for the 24th installment getting stuck
किन किसानों की 24वीं किस्त अटकी है? - फोटो : Adobe Stock

क्यों अटकी हो सकती है किस्त? 

  • 24वीं का लाभ करोड़ों पात्र किसानों को मिला, लेकिन कई किसान इस लाभ से वंचित भी रहे
  • पर जिन किसानों की किस्त अटकी है उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं
  • जैसे- जो लोग अपात्र हैं और गलत तरीके से आवेदन किया है उनके नाम योजना से काटे जाते हैं और उन्हें किस्त से वंचित रखा जाता है
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PM Kisan 24th Installment What could be the reasons for the 24th installment getting stuck
किन किसानों की 24वीं किस्त अटकी है? - फोटो : Adobe Stock
  • पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली किस्त का लाभ सिर्फ पात्र किसानों को ही मिलता है
  • इसके अलावा जो किसान योजना के तहत आने वाले जरूरी काम नहीं करवाते, वे भी किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं
  • दरअसल, योजना के तहत आने वाले जरूरी काम ई-केवाईसी, भू-सत्यापन और आधार लिंकिंग हैं
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PM Kisan 24th Installment What could be the reasons for the 24th installment getting stuck
किन किसानों की 24वीं किस्त अटकी है? - फोटो : Adobe Stock
  • ऐसे में अगर आप योजना से बतौर लाभार्थी जुड़े हैं, तो आपको ये सभी काम करवाने होते हैं
  • पर अगर आपने ये काम या कोई भी एक काम नहीं करवाया, तो आप किस्त से वंचित रह सकते हैं
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