दिवाली अलर्ट: लाइटिंग करते समय भूलकर न करें ये 4 गलतियां, वरना लग सकता है करंट

Diwali Lighting Tips: दिवाली पर घरों को रंग-बिरंगी लाइटों, झालरों और सजावटी बल्बों से रोशन करने की तैयारी शुरू हो जाती हैं। घर की छत से लेकर बालकनी और मुख्य दरवाजे तक रोशनी लगाने के लिए लोग तरह-तरह की लाइटिंग का इस्तेमाल करते हैं।





पर इस सजावट के बीच बिजली की सुरक्षा को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। खराब तार, ढीले कनेक्शन या गीले हाथों से बिजली के उपकरण छूने पर करंट लगने का खतरा रहता है। ऐसे में दिवाली की सजावट करते समय कुछ गलतियों से बचना बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...