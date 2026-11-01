कब आएगी लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त? जानें किन महिलाओं के अटक सकते हैं 1500 रुपये

Ladli Behna 1500 Rupees Update: महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लाड़ली बहना योजना चलाती है। यह लोकप्रिय योजना राज्य की करोड़ों महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का एक बड़ा जरिया बन चुकी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने नियमित रूप से 1500 रुपये की वित्तीय सहायता राशि दी जाती है। बता दें कि अब तक इस योजना की 41 किस्तें जारी हो चुकी हैं।
पिछली किस्त मिलने के बाद अब सभी लाड़ली बहनों को इसकी अगली यानी 42वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पिछले भुगतानों को देखते हुए नवंबर महीने में इसके आने की पूरी उम्मीद है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेती हैं, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि किन छोटी-छोटी गलतियों या तकनीकी कमियों के कारण आपका पैसा अटक सकता है।
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अगली किस्त कब तक आएगी?
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अगली किस्त कब तक आएगी?
- पिछले कई महीनों से लाड़ली बहना योजना की किस्त 10 से 15 तारीख के बीच में लाभार्थी महिलाओं के खाते में जाती है।
- मगर जिस महीने में बड़ा त्योहार होता है उस महीने पहले भी किस्त जारी हो सकती है।
- ऐसे में देखा जाए तो इस महीने दिवाली का त्योहार है, तो उम्मीद है कि दिवाली से पहले करोड़ों महिलाओं के खाते में 1500 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे।
- हालांकि अभी तक सरकार ने इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।
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किन महिलाओं के पैसे अटकेंगे?
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किन महिलाओं के पैसे अटकेंगे?
- जिन महिलाओं ने अपने बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं कराया है या जिनकी डीबीटी सेवा सक्रिय नहीं है, उनका पैसा तकनीकी कारणों से बीच में ही अटक सकता है।
- इसलिए लाभार्थी ये जरूर चेक करें कि उनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं।
- योजना का लगातार लाभ पाने के लिए समय पर ई-केवाईसी पूरी करना अनिवार्य है।
- अगर दस्तावेज अधूरे हैं या उसमें कोई गलती है, तो सरकार द्वारा भेजी जाने वाली सहायता राशि रुक सकती है।
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खाते में गड़बड़ी का असर?
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खाते में गड़बड़ी का असर?
- बैंक खाते का बंद होना, नाम में गलती होना या दस्तावेजों का अधूरा होना भी भुगतान रुकने का मुख्य कारण बनता है।
- इसलिए समय रहते अपनी सभी जानकारियों को सही करा लेना चाहिए।
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(प्रतीकात्मक तस्वीर)
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लाभार्थी क्या सावधानी रखें?
- समस्या से बचने के लिए आधिकारिक पोर्टल (https://cmladlibahna.mp.gov.in/) पर जाकर अपनी स्थिति की जांच करें।
- बैंक और आधार से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी रखकर आप बिना किसी रुकावट के अपने पैसे प्राप्त कर सकती हैं।