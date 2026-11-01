क्या आपके भी खाते से कट गया ऑटो-डेबिट सब्सक्रिप्शन का पैसा? ऐसे समझें डिजिटल ठगी का यह जाल

आज के डिजिटल और ऑनलाइन बैंकिंग के दौर में जहां एक तरफ पैसों का लेन-देन बहुत आसान हो गया है, वहीं दूसरी तरफ साइबर ठगों ने लोगों को ठगने के नए-नए तरीके निकाल लिए हैं। आजकल बैंक खातों से बिना जानकारी के ऑटो-डेबिट या सब्सक्रिप्शन के नाम पर पैसे कटने के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।





कई बार लोगों को यह पता भी नहीं चलता कि उनके खाते से किसी अनजान एप या सर्विस के लिए हर महीने पैसे कट रहे हैं। यह डिजिटल ठगी का एक ऐसा खतरनाक जाल है जिसमें थोड़ी सी लापरवाही से आपकी गाढ़ी कमाई पलभर में गायब हो सकती है। अगर आपके खाते से भी अचानक इस तरह के पैसे कटे हैं, तो घबराने के बजाय इस पूरे खेल को समझना बहुत जरूरी है। आइए इस लेख में अच्छे से जानते हैं कि यह डिजिटल ठगी कैसे काम करती है और इससे कैसे बचा जा सकता है।