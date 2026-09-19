फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   PM Kisan 24th Installment release date 24 kist kab aayegi

पीएम किसान योजना: अक्तूबर या नवंबर, आखिर कब आ आ सकती है 24वीं किस्त? यहां जानें किसान

Sat, 19 Sep 2026 10:57 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sat, 19 Sep 2026 10:57 AM IST
सार

PM Kisan 24th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23 किस्त अब तक जारी हो चुकी है। ऐसे में योजनासे जुड़े किसानों को अब 24वीं किस्त का इंतजार है।

विज्ञापन
PM Kisan 24th Installment release date 24 kist kab aayegi
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कब रिलीज होगी? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan Samman Nidhi Yojana 24th Installment Release Date: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली किस्त 24वीं किस्त जारी होनी है जिसका योजना से जुड़े किसान इंतजार कर रहे हैं। अब तक योजना की कुल 23 किस्त जारी हो चुकी हैं।



इसलिए अगर आप भी इस योजना से बतौर लाभार्थी जुड़े हैं, तो आपको भी 24वीं किस्त का लाभ मिल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये किस्त कब जारी होगी? पीएम किसान योजना की किस्त अक्तूबर में जारी होगी या नवंबर में? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। योजना से जुड़े किसान आगे इस बारे में जान सकते हैं...
PM Kisan 24th Installment release date 24 kist kab aayegi
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कब रिलीज होगी? - फोटो : Adobe Stock

किस हिसाब से जारी होती है पीएम किसान योजना की किस्त?

  • पीएम किसान योजना की हर किस्त लगभग चार-चार महीने के अंतराल पर जारी होती है
  • अब तक लगभग सभी किस्त इसी हिसाब से जारी हुई है
  • जैसे- 23वीं किस्त जून में जारी हुई तो इस हिसाब से 24वीं किस्त के 4 महीने का समय अक्तूबर में पूरा हो रहा है
PM Kisan 24th Installment release date 24 kist kab aayegi
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कब रिलीज होगी? - फोटो : Adobe Stock

कब आ सकती है 24वीं किस्त?

  • पिछले साल यानी 2025 में वित्त वर्ष की दूसरी किस्त 19 नवंबर को जारी हुई थी
  • जबकि, 2024 में 5 अक्तूबर 2024 को 18वीं किस्त जारी की गई थी
विज्ञापन
विज्ञापन
PM Kisan 24th Installment release date 24 kist kab aayegi
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कब रिलीज होगी? - फोटो : Adobe Stock
  • इस हिसाब से देखे तो पिछली किस्त 5 अक्तूबर से लेकर 19 नवंबर के बीच जारी हुई थी
  • ऐसे में माना ये जा रहा है कि इस बार भी इन्हीं तारीखों के बीच में किसी दिन 24वीं किस्त जारी हो सकती है
विज्ञापन
PM Kisan 24th Installment release date 24 kist kab aayegi
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कब रिलीज होगी? - फोटो : Adobe Stock
  • माना ये भी जा रहा है कि केंद्र सरकार 24वीं किस्त दिवाली से पहले जारी कर सकती है
  • ऐसा इसलिए क्योंकि, किसानों को दिवाली से पहले सरकार 24वीं किस्त का तोहफा दे सकती है
  • हालांकि, अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed