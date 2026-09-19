पीएम किसान योजना: अक्तूबर या नवंबर, आखिर कब आ आ सकती है 24वीं किस्त? यहां जानें किसान

PM Kisan Samman Nidhi Yojana 24th Installment Release Date: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली किस्त 24वीं किस्त जारी होनी है जिसका योजना से जुड़े किसान इंतजार कर रहे हैं। अब तक योजना की कुल 23 किस्त जारी हो चुकी हैं।





इसलिए अगर आप भी इस योजना से बतौर लाभार्थी जुड़े हैं, तो आपको भी 24वीं किस्त का लाभ मिल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये किस्त कब जारी होगी? पीएम किसान योजना की किस्त अक्तूबर में जारी होगी या नवंबर में? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। योजना से जुड़े किसान आगे इस बारे में जान सकते हैं...