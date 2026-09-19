पीएम किसान योजना: अक्तूबर या नवंबर, आखिर कब आ आ सकती है 24वीं किस्त? यहां जानें किसान

PM Kisan Samman Nidhi Yojana 24th Installment Release Date: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली किस्त 24वीं किस्त जारी होनी है जिसका योजना से जुड़े किसान इंतजार कर रहे हैं। अब तक योजना की कुल 23 किस्त जारी हो चुकी हैं।
इसलिए अगर आप भी इस योजना से बतौर लाभार्थी जुड़े हैं, तो आपको भी 24वीं किस्त का लाभ मिल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये किस्त कब जारी होगी? पीएम किसान योजना की किस्त अक्तूबर में जारी होगी या नवंबर में? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। योजना से जुड़े किसान आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कब रिलीज होगी?
- फोटो : Adobe Stock
किस हिसाब से जारी होती है पीएम किसान योजना की किस्त?
- पीएम किसान योजना की हर किस्त लगभग चार-चार महीने के अंतराल पर जारी होती है
- अब तक लगभग सभी किस्त इसी हिसाब से जारी हुई है
- जैसे- 23वीं किस्त जून में जारी हुई तो इस हिसाब से 24वीं किस्त के 4 महीने का समय अक्तूबर में पूरा हो रहा है
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कब आ सकती है 24वीं किस्त?
- पिछले साल यानी 2025 में वित्त वर्ष की दूसरी किस्त 19 नवंबर को जारी हुई थी
- जबकि, 2024 में 5 अक्तूबर 2024 को 18वीं किस्त जारी की गई थी
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- इस हिसाब से देखे तो पिछली किस्त 5 अक्तूबर से लेकर 19 नवंबर के बीच जारी हुई थी
- ऐसे में माना ये जा रहा है कि इस बार भी इन्हीं तारीखों के बीच में किसी दिन 24वीं किस्त जारी हो सकती है
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- माना ये भी जा रहा है कि केंद्र सरकार 24वीं किस्त दिवाली से पहले जारी कर सकती है
- ऐसा इसलिए क्योंकि, किसानों को दिवाली से पहले सरकार 24वीं किस्त का तोहफा दे सकती है
- हालांकि, अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है