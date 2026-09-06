24वीं किस्त आने से पहले सभी किसान जरूर निपटा लें ये चार काम, वरना अटक सकते हैं आपके 2000 रुपये

PM Kisan 24th Installment Date: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार देश के करोड़ों किसानों के खातों में हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता 2,000-2,000 रुपये की तीन किस्तों में भेजती है। अगली यानी 24वीं किस्त का लाभ पाने के लिए पात्र किसानों को अपनी सभी कागजी और तकनीकी प्रक्रियाओं को समय रहते पूरा करना बेहद जरूरी है।





अगर आपके रिकॉर्ड या बैंक खाते में जरा सी भी गड़बड़ी पाई जाती है, तो आपके हक के 2,000 रुपये अटक सकते हैं। आइए इस लेख में समझते हैं कि किस्त जारी होने से पहले किसानों को कौन-से चार मुख्य काम पूरे कर लेने चाहिए।