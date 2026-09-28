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बच्चे की फीस ऑनलाइन भरती हैं? रसीद का स्क्रीनशॉट लेकर छोड़ने के बजाय ये जानकारी संभालें

Mon, 28 Sep 2026 04:43 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Mon, 28 Sep 2026 04:43 PM IST
सार

Online School Fee Payment: बच्चे की स्कूल फीस ऑनलाइन जमा करने के बाद सिर्फ रसीद का स्क्रीनशॉट लेकर छोड़ना ठीक नहीं है। फीस की रसीद, ट्रांजैक्शन आईडी, भुगतान की तारीख, रकम, बच्चे की जानकारी और स्कूल से मिला कन्फर्मेशन संभालकर रखें। आगे फीस को लेकर कोई दिक्कत हो तो यही जानकारी काम आ सकती है।
 

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Paid Your Child’s School Fee Online Save These Details Beyond the Screenshot
स्कूल की फीस ऑनलाइन भरने वाली महिलाएं जरूर जानें - फोटो : एआई

आजकल ज्यादातर स्कूलों में फीस ऑनलाइन जमा करने की सुविधा मिल जाती है। घर बैठे कुछ मिनट में बच्चे की फीस जमा हो जाती है और मोबाइल पर रसीद भी मिल जाती है। लेकिन कई माता-पिता फीस भरने के बाद सिर्फ रसीद का स्क्रीनशॉट लेकर रख लेते हैं। कुछ समय बाद वही स्क्रीनशॉट ढूंढना मुश्किल हो जाता है। वहीं कभी भुगतान कटने के बाद स्कूल के रिकॉर्ड में फीस जमा नहीं दिखती। ऐसे में सिर्फ स्क्रीनशॉट के बजाय भुगतान से जुड़ी पूरी जानकारी संभालकर रखना ज्यादा काम का है।  तो आइए विस्तार से बताते हैं।

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स्कूल की फीस ऑनलाइन भरने वाली महिलाएं जरूर जानें - फोटो : Freepik

ट्रांजैक्शन आईडी जरूर संभालें
फीस जमा करने के बाद मिलने वाली रसीद या पेमेंट कन्फर्मेशन में ट्रांजैक्शन आईडी या रेफरेंस नंबर दिया हो सकता है। इसे जरूर सुरक्षित रखें। डिजिटल पेमेंट में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से भुगतान की जानकारी दोबारा देखी जा सकती है। एनपीसीआई के बिल पेमेंट मानकों में भी डिजिटल रसीद पर ट्रांजैक्शन रेफरेंस आईडी, कंज्यूमर आईडी, रकम और भुगतान की तारीख जैसी जानकारी शामिल करने की बात कही गई है।

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स्कूल की फीस ऑनलाइन भरने वाली महिलाएं जरूर जानें - फोटो : Adobe Stock

बच्चे का नाम और फीस की जानकारी भी रखें
रसीद में बच्चे का नाम, क्लास, रोल नंबर या स्टूडेंट आईडी जैसी जानकारी हो तो उसे भी संभालकर रखें। साथ ही यह लिखकर रख सकती हैं कि किस महीने या किस टर्म की फीस जमा की गई है। इससे बाद में किसी खास भुगतान को ढूंढना आसान रहेगा।

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स्कूल की फीस ऑनलाइन भरने वाली महिलाएं जरूर जानें - फोटो : Adobe Stock

कितनी फीस जमा की, ये भी साफ रखें
फीस की रकम और भुगतान की तारीख भी नोट कर लें। अगर स्कूल की फीस में ट्यूशन फीस के साथ ट्रांसपोर्ट, एक्टिविटी या दूसरी फीस शामिल है तो रसीद में उसका विवरण भी सुरक्षित रखें। इससे बाद में फीस को लेकर कोई अंतर सामने आए तो जानकारी मिलाना आसान होगा।

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स्कूल की फीस ऑनलाइन भरने वाली महिलाएं जरूर जानें - फोटो : AI Generated

बैंक या यूपीआई का रिकॉर्ड भी न मिटाएं
जिस बैंक अकाउंट या यूपीआई से फीस भरी है, उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी संभालकर रखें। यूपीआई ऐप में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखी जा सकती है। अगर स्कूल की वेबसाइट पर पेमेंट हिस्ट्री उपलब्ध है तो वहां से भी रिकॉर्ड चेक कर लें।

 एक अलग फोल्डर बनाकर रखें
हर महीने फीस की रसीद के स्क्रीनशॉट अलग-अलग रखने के बजाय मोबाइल या कंप्यूटर में बच्चे के नाम से एक फोल्डर बना लें। उसमें फीस की रसीद और जरूरी पेमेंट डिटेल रख सकती हैं। साल खत्म होने पर भी इन्हें तुरंत डिलीट न करें। स्कूल बदलने, फीस को लेकर विवाद या किसी रिकॉर्ड की जरूरत पड़ने पर पुरानी जानकारी काम आ सकती है।

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