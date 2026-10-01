ऑनलाइन सामान लौटाया लेकिन रिफंड नहीं आया? सिर्फ बैंक अकाउंट देखना काफी नहीं, ये भी चेक करें

1 of 5 शादी होते ही संभाल लें ये कागज - फोटो : एआई







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ऑनलाइन शॉपिंग में सामान पसंद न आने या खराब निकलने पर उसे वापस करना आम बात है। रिटर्न स्वीकार होने के बाद ग्राहक को रिफंड का इंतजार रहता है। कई बार बैंक अकाउंट में पैसे नजर नहीं आते तो लगता है कि कंपनी ने रिफंड किया ही नहीं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। रिफंड की जानकारी देखने के लिए सिर्फ बैंक अकाउंट चेक करना ही काफी नहीं है। कुछ और चीजें भी देखनी जरूरी हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

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रिफंड का स्टेटस सबसे पहले चेक करें

सामान वापस करने के बाद सबसे पहले उस ऑनलाइन शॉपिंग ऐप या वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर की डिटेल खोलें। यहां रिटर्न और रिफंड का स्टेटस देखें। अगर वहां रिफंड प्रोसेस्ड या जारी होने की जानकारी दी गई है तो रिफंड की तारीख भी देख लें। कई प्लेटफॉर्म रिफंड की एक अनुमानित तारीख भी बताते हैं। तय समय पूरा होने से पहले घबराने की जरूरत नहीं है।

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रिफंड रेफरेंस नंबर संभालकर रखें

अगर कंपनी ने रिफंड जारी कर दिया है तो कई बार उसके साथ एक रिफंड रेफरेंस नंबर, ट्रांजेक्शन आईडी या दूसरी जानकारी दी जाती है। इसे नोट कर लें। बैंक से रिफंड की जानकारी लेते समय यही नंबर काफी काम आ सकता है। सिर्फ खाते में पैसे नहीं दिख रहे हैं, इतना बताने के बजाय बैंक को यह जानकारी देना ज्यादा उपयोगी रहता है।

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बैंक स्टेटमेंट में सिर्फ एक जगह न देखें

कई लोग मोबाइल बैंकिंग ऐप में केवल खाते का मौजूदा बैलेंस देखते हैं। ऐसा करने के बजाय बैंक स्टेटमेंट या ट्रांजेक्शन हिस्ट्री खोलकर देखें। रिफंड की एंट्री वहां अलग नाम या किसी मर्चेंट के नाम से दिखाई दे सकती है। जिस खाते या कार्ड से पेमेंट किया था, उसी की स्टेटमेंट चेक करना जरूरी है।

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