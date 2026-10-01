आयुष्मान कार्ड से किन अस्पतालों में करवा सकते हैं मुफ्त इलाज और कहां नहीं? जरूर जानें ये काम की बात

आयुष्मान कार्ड से किस अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी अस्पताल में जाकर मुफ्त इलाज करा सकते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं।





इसके बाद आप आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयुष्मान कार्ड से किन अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आयुष्मान कार्ड से किन अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं और किन अस्पतालों में नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...