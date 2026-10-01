आयुष्मान कार्ड से किन अस्पतालों में करवा सकते हैं मुफ्त इलाज और कहां नहीं? जरूर जानें ये काम की बात

अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी अस्पताल में जाकर मुफ्त इलाज करा सकते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं।
इसके बाद आप आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयुष्मान कार्ड से किन अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आयुष्मान कार्ड से किन अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं और किन अस्पतालों में नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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आयुष्मान कार्ड से किस अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं?
- फोटो : Adobe stock photos
किन अस्पतालों में करा सकते हैं इलाज?
- आयुष्मान कार्ड से सिर्फ सूचीबद्ध अस्पतालों में आप मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
- इसमें कई सरकारी और निजी अस्पताल शामिल हैं
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आयुष्मान कार्ड से किस अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं?
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कैसे चेक करें शहर का कौन सा अस्पताल पंजीकृत है?
स्टेप 1
- आप योजना के इस आधिकारिक लिंक https://hem.nha.gov.in/search पर जा सकते हैं
- यहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपके शहर का कौन सा अस्पताल योजना में पंजीकृत है
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आयुष्मान कार्ड से किस अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं?
- फोटो : AI Generated
स्टेप 2
- इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाने के बाद पिन नंबर, जिला या अस्पताल का नाम दर्ज करना है
- इसके बाद आप यहां पर सर्च कर सकते हैं कि कौन सा अस्पताल इस योजना में पंजीकृत है
- इस योजना में कई सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पताल शामिल हैं
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आयुष्मान कार्ड से किस अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं?
- फोटो : Amar Ujala AI
हर साल मुफ्त इलाज
- आयुष्मान कार्ड की सालाना लिमिट 5 लाख रुपये होती है
- ये लिमिट हर 1 अप्रैल को आपके आयुष्मान कार्ड में आ जाती है
- ऐसे में आप सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज आयुष्मान कार्ड से करवा सकते हैं
- आपके इलाज का खर्च सरकार उठाती है