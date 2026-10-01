{"_id":"6abe445404d660bc110a355d","slug":"no-more-train-ticket-worries-for-diwali-and-chhath-railways-announces-a-major-gift-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिवाली-छठ पर ट्रेन टिकट की टेंशन हुई खत्म, रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा","category":{"title":"Utility","title_hn":"जरूरत की खबर","slug":"utility"}}

दिवाली और छठ पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। नियमित ट्रेनों में सीटें फुल होने और लंबी वेटिंग के बीच रेलवे ने कई राज्यों के प्रमुख शहरों के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र के बीच चलाई जाएंगी। रेलवे सूत्रों के मुताबिक, त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दर्जनों स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी है। इन ट्रेनों की बुकिंग 27 और 28 सितंबर से अलग-अलग चरणों में शुरू होगी। यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट, कंप्यूटरीकृत रिजर्वेशन सेंटर और रेल वन ऐप के जरिए टिकट बुक कर सकेंगे।



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