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फ्रिज के पास रखा है गैस सिलेंडर? किचन की ये गलती पड़ सकती है भारी

Thu, 01 Oct 2026 05:06 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 01 Oct 2026 05:06 PM IST
सार

Gas Cylinder Near Refrigerator: किचन में गैस सिलेंडर को फ्रिज या दूसरे बिजली के उपकरणों के बिल्कुल पास रखना सही नहीं है। गैस लीक होने की स्थिति में कोई भी इग्निशन सोर्स आग का कारण बन सकता है। सिलेंडर को हवादार जगह पर रखना और आसपास पर्याप्त जगह रखना जरूरी है।
 

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Gas Cylinder Near Refrigerator Is It Safe to Keep Them Together
गैस सिलेंडर के बगल में फ्रिज तो नहीं? - फोटो : एआई

किचन में जगह कम होने की वजह से कई लोग गैस सिलेंडर को फ्रिज के पास रख देते हैं। देखने में यह आम बात लग सकती है, लेकिन गैस सिलेंडर की जगह तय करते समय थोड़ी सावधानी जरूरी है। खासकर गैस लीक होने की स्थिति में सिलेंडर के आसपास मौजूद बिजली के उपकरण परेशानी बढ़ा सकते हैं। इसलिए सिलेंडर को फ्रिज या दूसरे इलेक्ट्रिकल उपकरणों के बिल्कुल पास रखने से बचना चाहिए। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

Gas Cylinder Near Refrigerator Is It Safe to Keep Them Together
गैस सिलेंडर के बगल में फ्रिज तो नहीं? - फोटो : AI Generated

गैस लीक हुई तो बढ़ सकता है खतरा
एलपीजी बेहद ज्वलनशील गैस है। अगर सिलेंडर, रेगुलेटर या पाइप से गैस लीक हो रही है और वह किचन में जमा हो जाती है तो आग या चिंगारी पैदा करने वाला कोई स्रोत खतरनाक साबित हो सकता है। आधिकारिक एलपीजी सुरक्षा निर्देशों में गैस की गंध आने पर बिजली के स्विच और इलेक्ट्रिकल उपकरणों को ऑन या ऑफ नहीं करने की सलाह दी जाती है। यानी गैस लीक की आशंका होने पर फ्रिज का स्विच भी छूना नहीं चाहिए।

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गैस सिलेंडर के बगल में फ्रिज तो नहीं? - फोटो : एआई जनरेटेड

फ्रिज के पास सिलेंडर रखने से क्यों बचें?
फ्रिज एक इलेक्ट्रिकल उपकरण है और इसे चलाने के लिए कंप्रेसर समेत कई इलेक्ट्रिकल हिस्से काम करते हैं। सामान्य स्थिति में फ्रिज का इस्तेमाल अपने आप में गैस सिलेंडर के लिए खतरा नहीं है, लेकिन अगर किचन में एलपीजी लीक हो जाए तो किसी भी संभावित इग्निशन सोर्स से आग लगने का जोखिम रहता है। इसलिए सिलेंडर को फ्रिज के बिल्कुल पास या ऐसी जगह रखना ठीक नहीं है जहां उसके आसपास पर्याप्त खुली जगह और हवा का इंतजाम न हो।

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गैस सिलेंडर के बगल में फ्रिज तो नहीं? - फोटो : Amar Ujala

सिलेंडर कहां रखना चाहिए?
सिलेंडर को हमेशा सीधा और सुरक्षित जगह पर रखें। उसके आसपास हवा आने-जाने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। उसे धूप, तेज गर्मी या आग के स्रोत के पास रखने से बचें। साथ ही सिलेंडर के आसपास अनावश्यक सामान जमा न करें। एलपीजी सुरक्षा संबंधी आधिकारिक जानकारी में भी सिलेंडर और उसके कनेक्शन को सही हालत में रखने तथा गैस लीक होने पर तुरंत सावधानी बरतने पर जोर दिया गया है।

गैस की गंध आए तो ये गलती न करें
अगर किचन में गैस की गंध आए तो सबसे पहले घबराएं नहीं। गैस चूल्हे के नॉब और रेगुलेटर को सुरक्षित तरीके से बंद करें, अगर ऐसा करना संभव हो। दरवाजे और खिड़कियां खोलकर हवा आने-जाने दें। माचिस, लाइटर या कोई आग की चीज न जलाएं और बिजली के स्विच, पंखे या दूसरे इलेक्ट्रिकल उपकरणों को ऑन-ऑफ न करें। जरूरत पड़ने पर सुरक्षित जगह से एलपीजी की इमरजेंसी हेल्पलाइन 1906 पर संपर्क करें।

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गैस सिलेंडर के बगल में फ्रिज तो नहीं? - फोटो : AI

फ्रिज से चिपकाकर न रखें गैस
इसलिए किचन में जगह कम होने पर भी गैस सिलेंडर को फ्रिज से चिपका कर या किसी दूसरे बिजली के उपकरण के बिल्कुल पास रखने के बजाय सुरक्षित, हवादार और गर्मी से दूर जगह देना बेहतर है। 


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