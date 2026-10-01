जानें काम की बात: बिजली के बिल में फिक्स्ड चार्ज और एनर्जी चार्ज क्या होता है? दोनों में यहां समझें अंतर

क्या आपको पता है बिजली के बिल में फिक्स्ड और एनर्जी चार्ज में अंतर? - फोटो : Amar Ujala AI

जब घर में बिजली का बिल आता है तो कई लोगों की नजर सिर्फ कुल रकम और इस्तेमाल हुई यूनिट पर जाती है, लेकिन बिजली के बिल में कई अलग-अलग चार्ज शामिल हो सकते हैं।





इनमें फिक्स्ड चार्ज और एनर्जी चार्ज प्रमुख हैं। दोनों का संबंध बिजली की सप्लाई से है, लेकिन दोनों की गणना अलग तरीके से होती है। आमतौर पर लोग इन दोनों चार्ज यानी फिक्स्ड चार्ज और एनर्जी चार्ज में अंतर नहीं जानते हैं। पर आप यहां इन दोनों के अंतर को जान सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...