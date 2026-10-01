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Hindi News ›   Video ›   Utility ›   Good news for ration card holders: this rule changed on October 1st!

राशन कार्ड वालों के लिए खुशखबरी, 1 अक्तूबर से बदल गया ये नियम!

Thu, 01 Oct 2026 05:08 PM IST
Shruti वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Shruti Updated Thu, 01 Oct 2026 05:08 PM IST
Good news for ration card holders: this rule changed on October 1st!
राशन कार्ड धारकों के लिए राशन लेने के दौरान पहचान की प्रक्रिया आसान होने वाली है। ई-पीडीएस में फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा शुरू की जा रही है। इससे फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने पर पहचान के लिए चेहरे से वेरिफिकेशन का विकल्प मिल सकेगा।
 
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