{"_id":"6abe4647bae81de2a80528bf","slug":"good-news-for-ration-card-holders-this-rule-changed-on-october-1st-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"राशन कार्ड वालों के लिए खुशखबरी, 1 अक्तूबर से बदल गया ये नियम!","category":{"title":"Utility","title_hn":"जरूरत की खबर","slug":"utility"}}
राशन कार्ड वालों के लिए खुशखबरी, 1 अक्तूबर से बदल गया ये नियम!
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Shruti
Updated Thu, 01 Oct 2026 05:08 PM IST
Link Copied
राशन कार्ड धारकों के लिए राशन लेने के दौरान पहचान की प्रक्रिया आसान होने वाली है। ई-पीडीएस में फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा शुरू की जा रही है। इससे फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने पर पहचान के लिए चेहरे से वेरिफिकेशन का विकल्प मिल सकेगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।