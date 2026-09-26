बैंक अकाउंट में नॉमिनी का नाम है या नहीं? महिलाओं आज ही चेक कर लें ये जरूरी जानकारी

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आज के समय में ज्यादातर महिलाओं का अपना बैंक अकाउंट होता है। सैलरी हो, घर का खर्च हो, बचत हो या किसी योजना से जुड़ी रकम, पैसा सुरक्षित रखने के लिए बैंक अकाउंट जरूरी है। लेकिन अकाउंट खुलवाने के बाद कई बार लोग उसकी जरूरी जानकारियां दोबारा चेक नहीं करते। इनमें नॉमिनी की जानकारी भी शामिल है। अगर आपको याद नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में नॉमिनी का नाम दर्ज है या नहीं तो आज ही इसे चेक कर लेना चाहिए। आइए जानते हैं कैसे?

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नॉमिनी होता क्या है?

नॉमिनी वह व्यक्ति होता है, जिसका नाम खाताधारक अपने बैंक खाते के लिए दर्ज कराता है। खाताधारक की मृत्यु होने की स्थिति में बैंक खाते में जमा रकम पर दावा करने की प्रक्रिया में नॉमिनी की जानकारी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए बैंक अकाउंट में नॉमिनी की जानकारी सही और अपडेट रखना जरूरी है। यह बात खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जरूरी है, जिनके नाम पर अलग-अलग बैंक खाते हैं। कई बार शादी के बाद मोबाइल नंबर, पता या दूसरी जानकारी अपडेट हो जाती है, लेकिन नॉमिनी की जानकारी पुरानी ही रह जाती है।

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ऐसे चेक करें नॉमिनी की जानकारी

सबसे पहले अपने बैंक की मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके देखें कि नॉमिनी से जुड़ी जानकारी देखने का विकल्प उपलब्ध है या नहीं। बैंक के हिसाब से इसका तरीका अलग हो सकता है। अगर ऑनलाइन जानकारी नहीं मिल रही है तो अपनी बैंक शाखा में जाकर भी नॉमिनी डिटेल की जानकारी ली जा सकती है। अगर नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं है या पुरानी जानकारी बदलनी है तो बैंक में नॉमिनी अपडेट कराया जा सकता है। इसके लिए बैंक की ओर से मांगी गई जानकारी और जरूरी फॉर्म भरना पड़ सकता है।

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