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बैंक अकाउंट में नॉमिनी का नाम है या नहीं? महिलाओं आज ही चेक कर लें ये जरूरी जानकारी

Sat, 26 Sep 2026 04:50 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Sat, 26 Sep 2026 04:50 PM IST
सार

Bank Account Nominee: बैंक खाते में नॉमिनी का नाम दर्ज होना बहुत जरूरी है। खाताधारक की मृत्यु होने पर खाते में जमा रकम का दावा करने की प्रक्रिया में नॉमिनी की जानकारी काम आती है। इसलिए महिलाओं को अपने सभी बैंक खातों में नॉमिनी की जानकारी अभी चेक कर लेनी चाहिए।
 

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Bank Account Nominee Why Women Should Check Nominee Details Today
बैंक खाता आपका, नॉमिनी कौन? - फोटो : AI

आज के समय में ज्यादातर महिलाओं का अपना बैंक अकाउंट होता है। सैलरी हो, घर का खर्च हो, बचत हो या किसी योजना से जुड़ी रकम, पैसा सुरक्षित रखने के लिए बैंक अकाउंट जरूरी है। लेकिन अकाउंट खुलवाने के बाद कई बार लोग उसकी जरूरी जानकारियां दोबारा चेक नहीं करते। इनमें नॉमिनी की जानकारी भी शामिल है। अगर आपको याद नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में नॉमिनी का नाम दर्ज है या नहीं तो आज ही इसे चेक कर लेना चाहिए। आइए जानते हैं कैसे?

Bank Account Nominee Why Women Should Check Nominee Details Today
बैंक खाता आपका, नॉमिनी कौन? - फोटो : freepik

नॉमिनी होता क्या है?
नॉमिनी वह व्यक्ति होता है, जिसका नाम खाताधारक अपने बैंक खाते के लिए दर्ज कराता है। खाताधारक की मृत्यु होने की स्थिति में बैंक खाते में जमा रकम पर दावा करने की प्रक्रिया में नॉमिनी की जानकारी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए बैंक अकाउंट में नॉमिनी की जानकारी सही और अपडेट रखना जरूरी है। यह बात खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जरूरी है, जिनके नाम पर अलग-अलग बैंक खाते हैं। कई बार शादी के बाद मोबाइल नंबर, पता या दूसरी जानकारी अपडेट हो जाती है, लेकिन नॉमिनी की जानकारी पुरानी ही रह जाती है।

Bank Account Nominee Why Women Should Check Nominee Details Today
बैंक खाता आपका, नॉमिनी कौन? - फोटो : social media

ऐसे चेक करें नॉमिनी की जानकारी
सबसे पहले अपने बैंक की मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके देखें कि नॉमिनी से जुड़ी जानकारी देखने का विकल्प उपलब्ध है या नहीं। बैंक के हिसाब से इसका तरीका अलग हो सकता है। अगर ऑनलाइन जानकारी नहीं मिल रही है तो अपनी बैंक शाखा में जाकर भी नॉमिनी डिटेल की जानकारी ली जा सकती है। अगर नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं है या पुरानी जानकारी बदलनी है तो बैंक में नॉमिनी अपडेट कराया जा सकता है। इसके लिए बैंक की ओर से मांगी गई जानकारी और जरूरी फॉर्म भरना पड़ सकता है।

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Bank Account Nominee Why Women Should Check Nominee Details Today
बैंक खाता आपका, नॉमिनी कौन? - फोटो : iStock

एक से ज्यादा खाते हैं तो सभी चेक करें
अगर आपके एक से ज्यादा बैंक अकाउंट हैं तो सिर्फ एक खाते की जानकारी देखकर संतुष्ट न हों। सेविंग अकाउंट, पुराने अकाउंट या दूसरे बैंक में मौजूद खाते में भी नॉमिनी की जानकारी अलग हो सकती है। इसलिए सभी खातों में नॉमिनी डिटेल एक बार जरूर जांच लें। साथ ही नॉमिनी का नाम, रिश्ते से जुड़ी जानकारी और दूसरी दर्ज जानकारी सही है या नहीं, यह भी देख लेना चाहिए। जरूरत होने पर बैंक से संपर्क करके रिकॉर्ड अपडेट कराया जा सकता है।

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