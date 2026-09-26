हेलमेट खरीदते समय क्या 4 चीजें जरूर देखें? एक छोटी सी गलती दे सकती है दिक्कत

सड़क पर बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट सबसे जरूरी सुरक्षा उपकरणों में से एक है, लेकिन बाजार से कोई भी हेलमेट खरीद लेना सही तरीका नहीं है। क्योंकि ये आपके लिए सुरक्षित है भी या नहीं।





दरअसल, हेलमेट ऐसा होना चाहिए जो सिर पर सही तरीके से फिट बैठे और सुरक्षा से जुड़े जरूरी मानकों को पूरा करता हो। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी बीआईएस ने दोपहिया सवारों के लिए IS 4151:2015 मानक निर्धारित किया है। तो चलिए जानते हैं आपको हेलमेट खरीदेत समय कौन सी चीजें चेक करनी चाहिए। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...