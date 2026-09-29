बात बचत की: अटल पेंशन योजना में क्या आपको भी मिल सकती है पेंशन? आवेदन से पहले यहां जानें

अगर आप अपने बुढ़ापे के लिए नियमित पेंशन की व्यवस्था करना चाहते हैं, तो अटल पेंशन योजना आपके लिए एक विकल्प हो सकती है। यह भारत सरकार की पेंशन योजना है, जिसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाता है।





इस योजना में 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद ग्राहक को उसके चुने हुए पेंशन विकल्प के अनुसार हर महीने न्यूनतम 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये की गारंटीड न्यूनतम पेंशन मिलती है। पर क्या आप इस योजना के लिए पात्र हैं, क्योंकि इस योजना का लाभ सिर्फ पात्र लोगों को मिलता है। तो चलिए जानते हैं कौन अटल पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...