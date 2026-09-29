बस या ट्रेन में सामान चोरी हो गया? घबराने के बजाय पहले ये जानकारी जुटाएं

1 of 5 ट्रेन या बस में बैग चोरी हो गया? - फोटो : एआई







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बस या ट्रेन से सफर करते समय सामान चोरी हो जाना किसी के लिए भी परेशानी वाली बात है। ऐसे में कई लोग घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि सबसे पहले क्या करें। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाए तो बिना देर किए कुछ जरूरी जानकारी नोट कर लें। इससे शिकायत दर्ज कराने और सामान की तलाश में मदद मिल सकती है। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

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सबसे पहले लिखें कब और कहां हुआ चोरी

सामान आखिरी बार आपके पास कब था और आपको चोरी का पता कब चला, यह जानकारी सबसे पहले नोट करें। अगर ट्रेन में सफर कर रहे थे तो ट्रेन नंबर, कोच नंबर, सीट या बर्थ नंबर, यात्रा की तारीख और किस स्टेशन से किस स्टेशन तक सफर कर रहे थे, यह भी लिख लें। रेलवे की शिकायत व्यवस्था में भी यात्रा से जुड़ी ऐसी जानकारी मांगी जाती है।

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सामान की पूरी जानकारी अपने पास रखें

चोरी हुए सामान की लिस्ट बना लें। बैग का रंग, कंपनी, आकार और उसमें रखी जरूरी चीजों के बारे में जितना याद हो, लिख लें। मोबाइल चोरी हुआ है तो उसका मोबाइल नंबर, मॉडल और आईएमईआई नंबर भी नोट कर लें। अगर सामान या मोबाइल की खरीद का बिल, फोटो या कोई दूसरा सबूत है तो उसे संभालकर रखें।

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ट्रेन में तुरंत कहां शिकायत करें

अगर ट्रेन में सामान चोरी हुआ है तो टीटीई, ट्रेन कंडक्टर, गार्ड या साथ चल रहे जीआरपी स्टाफ से संपर्क किया जा सकता है। रेलवे की जानकारी के मुताबिक चोरी की स्थिति में शिकायत दर्ज कराने के लिए इन अधिकारियों से मदद ली जा सकती है। प्रमुख स्टेशनों पर आरपीएफ सहायता पोस्ट से भी मदद ली जा सकती है।



रेलमदद पर भी दर्ज कर सकते हैं शिकायत

ट्रेन से जुड़ी शिकायत रेलमदद के जरिए भी दर्ज की जा सकती है। रेलमदद पर ट्रेन और स्टेशन से जुड़ी शिकायत दर्ज करने की सुविधा है और 139 हेल्पलाइन भी उपलब्ध है। शिकायत करते समय यात्रा की जानकारी और घटना का पूरा विवरण सही-सही दें।

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