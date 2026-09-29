बस या ट्रेन में सामान चोरी हो गया? घबराने के बजाय पहले ये जानकारी जुटाएं

बस या ट्रेन से सफर करते समय सामान चोरी हो जाना किसी के लिए भी परेशानी वाली बात है। ऐसे में कई लोग घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि सबसे पहले क्या करें। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाए तो बिना देर किए कुछ जरूरी जानकारी नोट कर लें। इससे शिकायत दर्ज कराने और सामान की तलाश में मदद मिल सकती है। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।
2 of 5
ट्रेन या बस में बैग चोरी हो गया?
- फोटो : AI Generated
सबसे पहले लिखें कब और कहां हुआ चोरी
सामान आखिरी बार आपके पास कब था और आपको चोरी का पता कब चला, यह जानकारी सबसे पहले नोट करें। अगर ट्रेन में सफर कर रहे थे तो ट्रेन नंबर, कोच नंबर, सीट या बर्थ नंबर, यात्रा की तारीख और किस स्टेशन से किस स्टेशन तक सफर कर रहे थे, यह भी लिख लें। रेलवे की शिकायत व्यवस्था में भी यात्रा से जुड़ी ऐसी जानकारी मांगी जाती है।
3 of 5
ट्रेन या बस में बैग चोरी हो गया?
- फोटो : AI Generated
सामान की पूरी जानकारी अपने पास रखें
चोरी हुए सामान की लिस्ट बना लें। बैग का रंग, कंपनी, आकार और उसमें रखी जरूरी चीजों के बारे में जितना याद हो, लिख लें। मोबाइल चोरी हुआ है तो उसका मोबाइल नंबर, मॉडल और आईएमईआई नंबर भी नोट कर लें। अगर सामान या मोबाइल की खरीद का बिल, फोटो या कोई दूसरा सबूत है तो उसे संभालकर रखें।
4 of 5
ट्रेन या बस में बैग चोरी हो गया?
- फोटो : AI Generated
ट्रेन में तुरंत कहां शिकायत करें
अगर ट्रेन में सामान चोरी हुआ है तो टीटीई, ट्रेन कंडक्टर, गार्ड या साथ चल रहे जीआरपी स्टाफ से संपर्क किया जा सकता है। रेलवे की जानकारी के मुताबिक चोरी की स्थिति में शिकायत दर्ज कराने के लिए इन अधिकारियों से मदद ली जा सकती है। प्रमुख स्टेशनों पर आरपीएफ सहायता पोस्ट से भी मदद ली जा सकती है।
रेलमदद पर भी दर्ज कर सकते हैं शिकायत
ट्रेन से जुड़ी शिकायत रेलमदद के जरिए भी दर्ज की जा सकती है। रेलमदद पर ट्रेन और स्टेशन से जुड़ी शिकायत दर्ज करने की सुविधा है और 139 हेल्पलाइन भी उपलब्ध है। शिकायत करते समय यात्रा की जानकारी और घटना का पूरा विवरण सही-सही दें।
5 of 5
ट्रेन या बस में बैग चोरी हो गया?
- फोटो : AI Generated
बस में चोरी होने पर ये जानकारी रखें
बस में सामान चोरी होने पर पहले बस नंबर, टिकट या बुकिंग की जानकारी, यात्रा की तारीख, रूट, बस ऑपरेटर का नाम और जिस जगह चोरी का पता चला, उसकी जानकारी सुरक्षित रखें। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं और बस ऑपरेटर को भी घटना की जानकारी दें। टिकट, बुकिंग मैसेज और सामान से जुड़े सबूत संभालकर रखना आगे काम आ सकता है।
शादी के बाद सरनेम बदलना जरूरी है या नहीं? दस्तावेज अपडेट कराने से पहले महिलाएं जान लें ये जरूरी बात
ट्रेन लेट हो गई और रात हो गई? महिला यात्री को स्टेशन पर इन सुविधाओं की जानकारी होनी चाहिए