शादी के बाद सरनेम बदलना जरूरी है या नहीं? दस्तावेज अपडेट कराने से पहले महिलाएं जान लें ये जरूरी बात

1 of 5 शादी के बाद सरनेम बदलना है जरूरी? - फोटो : एआई







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शादी के बाद अक्सर महिलाओं के सामने एक सवाल आता है कि क्या अब उन्हें अपने नाम के साथ पति का सरनेम जोड़ना जरूरी है? परिवार या आसपास के लोग कई बार कहते हैं कि शादी के बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट में नाम बदलवाना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई सामान्य कानूनी नियम नहीं है कि शादी के बाद महिला को अपना सरनेम बदलना ही होगा।

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शादी के बाद नाम बदलना महिला की पसंद

महिला शादी के बाद अपना पुराना नाम और सरनेम पहले की तरह रख सकती है। वह चाहें तो पति का सरनेम अपना सकती है या अपने पुराने सरनेम के साथ पति का सरनेम जोड़ सकती है। यानी सिर्फ शादी होने की वजह से नाम या सरनेम बदलना अनिवार्य नहीं हो जाता। अगर महिला अपना सरनेम नहीं बदलना चाहती है, तो केवल इसी वजह से उसके आधार, पैन, पासपोर्ट या दूसरे जरूरी दस्तावेज अमान्य नहीं हो जाते। हालांकि, अलग-अलग सरकारी और निजी रिकॉर्ड में नाम एक जैसा रखना कई कामों में आसानी जरूर देता है।

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सरनेम बदलना है तो पहले यह काम करें

अगर शादी के बाद सरनेम बदलने का फैसला किया है तो सबसे पहले नाम बदलने से जुड़े जरूरी दस्तावेज तैयार करने पड़ सकते हैं। कई मामलों में शादी का प्रमाणपत्र नाम में बदलाव के लिए अहम दस्तावेज होता है। कुछ संस्थानों या सेवाओं में अतिरिक्त दस्तावेज या निर्धारित प्रक्रिया भी हो सकती है। इसलिए एक साथ सभी दस्तावेज बदलने के बजाय पहले यह देख लें कि किस रिकॉर्ड में नाम बदलना जरूरी है और वहां कौन से कागज मांगे जा रहे हैं।

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आधार और पैन में नाम बदलवाना जरूरी है?

अगर महिला ने अपना नाम बदलने का फैसला किया है, तो आधार, पैन, बैंक अकाउंट, पासपोर्ट, इंश्योरेंस, निवेश और नौकरी से जुड़े रिकॉर्ड में भी नाम अपडेट कराने पर विचार करना चाहिए। लेकिन अगर वह अपना पुराना नाम ही रखना चाहती है, तो सिर्फ शादी की वजह से इन सभी दस्तावेजों में सरनेम बदलना जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि दस्तावेजों में नाम की जानकारी सही और आपस में मेल खाती हो।

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