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शादी के बाद सरनेम बदलना जरूरी है या नहीं? दस्तावेज अपडेट कराने से पहले महिलाएं जान लें ये जरूरी बात

Tue, 29 Sep 2026 10:25 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Tue, 29 Sep 2026 10:25 AM IST
सार

 Change Surname After Marriage: शादी के बाद महिला का सरनेम बदलना उसकी व्यक्तिगत पसंद है। शादी के बाद सरनेम बदलना कानूनी तौर पर अनिवार्य नहीं है। अगर महिला सरनेम बदलना चाहती है, तो अलग-अलग दस्तावेजों में नाम अपडेट कराने के लिए संबंधित विभाग की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है।
 

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Is It Necessary to Change Surname After Marriage What Women Should Know Before Updating Documents
शादी के बाद सरनेम बदलना है जरूरी? - फोटो : एआई

शादी के बाद अक्सर महिलाओं के सामने एक सवाल आता है कि क्या अब उन्हें अपने नाम के साथ पति का सरनेम जोड़ना जरूरी है? परिवार या आसपास के लोग कई बार कहते हैं कि शादी के बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट में नाम बदलवाना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई सामान्य कानूनी नियम नहीं है कि शादी के बाद महिला को अपना सरनेम बदलना ही होगा।

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marriage - फोटो : marriage

शादी के बाद नाम बदलना महिला की पसंद
महिला शादी के बाद अपना पुराना नाम और सरनेम पहले की तरह रख सकती है। वह चाहें तो पति का सरनेम अपना सकती है या अपने पुराने सरनेम के साथ पति का सरनेम जोड़ सकती है। यानी सिर्फ शादी होने की वजह से नाम या सरनेम बदलना अनिवार्य नहीं हो जाता। अगर महिला अपना सरनेम नहीं बदलना चाहती है, तो केवल इसी वजह से उसके आधार, पैन, पासपोर्ट या दूसरे जरूरी दस्तावेज अमान्य नहीं हो जाते। हालांकि, अलग-अलग सरकारी और निजी रिकॉर्ड में नाम एक जैसा रखना कई कामों में आसानी जरूर देता है।

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Realty Check in Marriage - फोटो : AI
सरनेम बदलना है तो पहले यह काम करें
अगर शादी के बाद सरनेम बदलने का फैसला किया है तो सबसे पहले नाम बदलने से जुड़े जरूरी दस्तावेज तैयार करने पड़ सकते हैं। कई मामलों में शादी का प्रमाणपत्र नाम में बदलाव के लिए अहम दस्तावेज होता है। कुछ संस्थानों या सेवाओं में अतिरिक्त दस्तावेज या निर्धारित प्रक्रिया भी हो सकती है। इसलिए एक साथ सभी दस्तावेज बदलने के बजाय पहले यह देख लें कि किस रिकॉर्ड में नाम बदलना जरूरी है और वहां कौन से कागज मांगे जा रहे हैं।
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Realty Check in Marriage - फोटो : AI

आधार और पैन में नाम बदलवाना जरूरी है?
अगर महिला ने अपना नाम बदलने का फैसला किया है, तो आधार, पैन, बैंक अकाउंट, पासपोर्ट, इंश्योरेंस, निवेश और नौकरी से जुड़े रिकॉर्ड में भी नाम अपडेट कराने पर विचार करना चाहिए। लेकिन अगर वह अपना पुराना नाम ही रखना चाहती है, तो सिर्फ शादी की वजह से इन सभी दस्तावेजों में सरनेम बदलना जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि दस्तावेजों में नाम की जानकारी सही और आपस में मेल खाती हो।

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राजस्थान में फर्जी डॉक्यूमेंट से 72 लोग सरकारी टीचर बने - फोटो : social media

जल्दबाजी न करें 
भविष्य में बैंक, नौकरी, यात्रा, टैक्स या किसी वित्तीय काम के दौरान अलग-अलग नाम होने पर अतिरिक्त कागजात देने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए नाम बदलने का फैसला जल्दबाजी में नहीं, बल्कि अपनी सुविधा और जरूरत को देखते हुए करना बेहतर है।

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