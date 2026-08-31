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घर में ताला लगाकर जा रहे हैं? सिर्फ गैस बंद करना काफी नहीं, निकलने से पहले कर लें ये जरूरी काम

Mon, 31 Aug 2026 02:49 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Mon, 31 Aug 2026 02:49 PM IST
सार

Leaving Your Home: अगर आप कई दिनों या हफ्तों के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो सिर्फ दरवाजे पर ताला लगाना काफी नहीं है। निकलने से पहले गैस, बिजली, पानी, फ्रिज और जरूरी इलेक्ट्रॉनिक सामान की जांच कर लें। साथ ही घर की सुरक्षा और जरूरी बिलों का भी ध्यान रखें। थोड़ी सी सावधानी से चोरी, पानी के रिसाव या बिजली से जुड़ी परेशानी का खतरा कम किया जा सकता है।
 

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Leaving Your Home Locked for a Long Time Do These Things Before You Leave
कई दिनों के लिए घर छोड़ रहे हैं? - फोटो : AI

कई बार छुट्टियों, काम या किसी दूसरे शहर में जाने की वजह से हमें घर कई दिनों या हफ्तों के लिए बंद करके जाना पड़ता है। ऐसे में सबसे पहले ध्यान घर पर ताला लगाने का रहता है। लेकिन क्या सिर्फ दरवाजे पर ताला लगाकर घर छोड़ देना काफी है? बिल्कुल नहीं। घर लंबे समय तक बंद रहने पर बिजली, पानी, गैस और इलेक्ट्रॉनिक सामान से जुड़ी छोटी सी लापरवाही परेशानी खड़ी कर सकती है। इसके अलावा घर की सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए निकलने से पहले कुछ जरूरी चीजों की एक बार जांच कर लेना बेहतर है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

Leaving Your Home Locked for a Long Time Do These Things Before You Leave
कई दिनों के लिए घर छोड़ रहे हैं? - फोटो : AI

गैस का रेगुलेटर जरूर चेक करें
घर से निकलने से पहले गैस स्टोव बंद करने के साथ रेगुलेटर भी बंद कर दें। अगर आपके घर में एलपीजी सिलेंडर लगा है तो रेगुलेटर की स्थिति एक बार जरूर जांच लें। अगर लंबे समय तक घर बंद रहने वाला है तो गैस कनेक्शन से जुड़ी सावधानियों के बारे में अपनी गैस कंपनी के निर्देशों का पालन करें। सिलेंडर या गैस पाइप में किसी तरह की खराबी नजर आ रही हो तो उसे नजरअंदाज न करें।

 गैर-जरूरी बिजली के उपकरण बंद कर दें
टीवी, कंप्यूटर, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन और दूसरे ऐसे उपकरण जिन्हें चालू रखने की जरूरत नहीं है, उन्हें बंद कर दें। संभव हो तो प्लग भी निकाल दें। हालांकि, फ्रिज को लंबे समय के लिए बंद करना है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने समय के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर फ्रिज खाली करके बंद कर रहे हैं तो उसे अच्छी तरह साफ और सूखा छोड़ना जरूरी है, ताकि वापस आने पर बदबू या फफूंदी की समस्या न हो।

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कई दिनों के लिए घर छोड़ रहे हैं? - फोटो : AI

पानी की सप्लाई चेक करें
घर से निकलने से पहले सभी नल ठीक से बंद हैं या नहीं, यह देख लें। अगर घर कई दिनों तक खाली रहने वाला है तो पानी की मुख्य सप्लाई बंद करना भी एक विकल्प हो सकता है। खासकर वॉशिंग मशीन, गीजर और सिंक के नीचे लगे पाइप की एक बार जांच कर लें। कहीं से पानी टपक तो नहीं रहा है। घर खाली होने के दौरान पानी का रिसाव होने पर काफी नुकसान हो सकता है।

 बालकनी और खिड़कियां अच्छी तरह बंद करें
घर से निकलते समय सिर्फ मुख्य दरवाजे का लॉक ही नहीं, बल्कि सभी खिड़कियों और बालकनी के दरवाजे भी चेक करें। अगर किसी खिड़की का लॉक ठीक से काम नहीं कर रहा है तो जाने से पहले उसे ठीक करा लें। अगर आपके घर में ऐसी खिड़की है जो बाहर से आसानी से पहुंच में आती है तो उसकी सुरक्षा पर खास ध्यान दें।

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कई दिनों के लिए घर छोड़ रहे हैं? - फोटो : Adobe Stock

जरूरी बिल और पेमेंट पहले देख लें
अगर आप लंबे समय के लिए बाहर जा रहे हैं तो बिजली, पानी, गैस, सोसायटी मेंटेनेंस या दूसरे जरूरी बिलों की तारीख जरूर देख लें। जिन बिलों की आखिरी तारीख आपके बाहर रहने के दौरान आने वाली है, उनका पेमेंट पहले कर सकते हैं या जहां सुविधा हो वहां ऑटो-पेमेंट की व्यवस्था देख लें। इससे वापस लौटने पर बिल से जुड़ी परेशानी नहीं होगी।

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कई दिनों के लिए घर छोड़ रहे हैं? - फोटो : Pixabay

किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताकर जाएं
अगर घर लंबे समय तक बंद रहने वाला है तो किसी भरोसेमंद पड़ोसी, रिश्तेदार या दोस्त को इसकी जानकारी दे सकते हैं। उन्हें जरूरत पड़ने पर घर की निगरानी करने के लिए कहें। अगर घर में पानी का रिसाव, बिजली की समस्या या कोई दूसरी दिक्कत हो जाए तो आपकी गैरमौजूदगी में कोई उस पर नजर रख सकता है।

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