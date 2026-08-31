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किसान ध्यान दें: किन किसानों को नहीं मिलेगी पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त? यहां जानें

Mon, 31 Aug 2026 02:48 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Mon, 31 Aug 2026 02:48 PM IST
सार

PM Kisan Yojana 24th Installment: क्या आप जानते हैं कि किसे पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा?

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PM Kisan Yojana: who is not eligible for 24th installment kise nahi milegi
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किसे मिलेगी? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan Yojana 24 Kist: मौजूदा समय में देश में कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं जिनके जरिए अलग-अलग वर्गों को लाभ देने का काम किया जा रहा है।



इसी क्रम में एक योजना है जिसे किसानों के लिए चलाया जाता है और इसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसके तहत पात्र किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये दिए जाते हैं। इस बार इस योजना की 24वीं किस्त जारी होनी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे कौन से किसान हैं जिन्हें ये किस्त नहीं मिल पाएगी? चलिए जानते हैं...
PM Kisan Yojana: who is not eligible for 24th installment kise nahi milegi
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किसे मिलेगी? - फोटो : Adobe Stock

किन किसानों की अटक सकती है 24वीं किस्त?

नंबर 1

  • जो किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं, उन्हें लाभ नहीं मिलता है
  • कई लोग गलत डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके इस योजना से जुड़ तो जाते हैं
  • पर वे भूल जाते हैं कि विभाग समय-समय पर ऐसे लोगों की पहचान कर उनका नाम योजना से हटा देता है
PM Kisan Yojana: who is not eligible for 24th installment kise nahi milegi
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किसे मिलेगी? - फोटो : Adobe Stock

नंबर 2

  • इस योजना के तहत सबसे जरूरी काम है ई-केवाईसी
  • अगर कोई किसान इस काम को नहीं करवाता है, तो वो किस्त के लाभ से वंचित रह सकता है
  • इसलिए अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से या योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in से आप ये काम करवा सकते हैं
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PM Kisan Yojana: who is not eligible for 24th installment kise nahi milegi
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किसे मिलेगी? - फोटो : Adobe Stock

नंबर 3

  • इसी तरह भू-सत्यापन का काम न करवाने पर भी किस्त अटक सकती है
  • इसमें आपको अपनी जमीन का वेरिफिकेशन करवाना होता है
  • इसलिए इस काम को करवा लें, वरना आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं
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PM Kisan Yojana: who is not eligible for 24th installment kise nahi milegi
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त किसे मिलेगी? - फोटो : Adobe Stock

नंबर 4

  • इसी तरह आपको आधार लिंकिंग का काम भी करवाना होता है
  • अगर कोई इसे नहीं करवाता है, तो किस्त के लाभ से वंचित रह सकता है
  • आप इस काम को अपने बैंक जाकर करवा सकते हैं
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