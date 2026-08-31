किसान ध्यान दें: किन किसानों को नहीं मिलेगी पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त? यहां जानें

PM Kisan Yojana 24 Kist: मौजूदा समय में देश में कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं जिनके जरिए अलग-अलग वर्गों को लाभ देने का काम किया जा रहा है।





इसी क्रम में एक योजना है जिसे किसानों के लिए चलाया जाता है और इसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसके तहत पात्र किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये दिए जाते हैं। इस बार इस योजना की 24वीं किस्त जारी होनी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे कौन से किसान हैं जिन्हें ये किस्त नहीं मिल पाएगी? चलिए जानते हैं...