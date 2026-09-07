जो चीजें रोज काम आती हैं, उन्हीं की एक्सपायरी भूल जाते हैं लोग; कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती?

1 of 5 किचन में पड़ी ये चीजें कब हो गईं एक्सपायर? - फोटो : AI

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रसोई में रोज इस्तेमाल होने वाली कई चीजें ऐसी हैं, जिन्हें हम एक बार खरीदने के बाद महीनों तक रखे रहते हैं। चावल, आटा, मसाले से लेकर तेल और सॉस तक, ज्यादातर लोगों को इनकी पैकिंग पर लिखी तारीख याद ही नहीं रहती। कई बार सामान खराब होने के बाद भी सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर लिया जाता है क्योंकि देखने में वह ठीक लग रहा होता है। ऐसे में समय-समय पर किचन में रखे सामान की तारीख और उसकी हालत दोनों चेक करना जरूरी है। आइए जानते हैं ऐसी चीजों के बारे में, जिन्हें लोग अक्सर भूल जाते हैं।



मसाले

मसाले लंबे समय तक चल सकते हैं, लेकिन समय के साथ उनका स्वाद, खुशबू और रंग कम हो सकता है। खासतौर पर पिसे हुए मसालों का पैकेट खोलने के बाद उसकी तारीख पर नजर रखें। अगर मसाले में नमी आ गई है, गांठें पड़ गई हैं या अजीब गंध आ रही है तो उसे इस्तेमाल न करना बेहतर है।

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खाने का तेल

तेल को लोग अक्सर तब तक इस्तेमाल करते रहते हैं, जब तक बोतल पूरी तरह खत्म न हो जाए। लेकिन तेल भी खराब हो सकता है। अगर तेल से सामान्य से अलग या बासी जैसी गंध आने लगे, स्वाद बदल जाए या उसका रंग अलग लगे तो उसे इस्तेमाल करने से बचें। बोतल को धूप और ज्यादा गर्मी वाली जगह पर रखने से भी बचना चाहिए।



आटा

आटे का पैकेट खुलने के बाद लोग अक्सर उसकी तारीख भूल जाते हैं। खासकर गर्म और नमी वाले मौसम में आटे को लंबे समय तक रखने से उसमें कीड़े या फफूंदी लग सकती है। इस्तेमाल करने से पहले आटे को ध्यान से देख लें और उसमें बदबू या कीड़े नजर आएं तो उसे फेंक दें।

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बेकिंग पाउडर

केक या दूसरी बेकिंग की चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला बेकिंग पाउडर भी हमेशा एक जैसा असर नहीं करता। पुराना होने पर उसकी असर करने की क्षमता कम हो सकती है। इसलिए पैकेट पर लिखी तारीख जरूर देखें।



सूखे मेवे

बादाम, काजू, अखरोट और दूसरे सूखे मेवे भी हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रहते। इनमें मौजूद तेल समय के साथ खराब हो सकता है। अगर इनमें बासी गंध, अजीब स्वाद या फफूंदी नजर आए तो इन्हें खाने से बचें।

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सॉस और अचार

टमाटर सॉस, चिली सॉस, जैम और अचार जैसी चीजें भी लंबे समय तक रखी जाती हैं। लेकिन पैकेट या बोतल खोलने के बाद इनके इस्तेमाल और रखने से जुड़ी जानकारी लेबल पर जरूर देखें। अगर फफूंदी, गैस बनना, रंग या गंध में कोई दूसरा बदलाव दिखे तो इस्तेमाल न करें।

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