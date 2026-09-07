घर में आग लगने से पहले संभल जाएं, आपकी ये 6 गलतियां बन सकती हैं बड़ी वजह

1 of 5 छोटी सी लापरवाही और बड़ा हादसा - फोटो : AI

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घर में आग लगने की बात सामने आते ही हम अक्सर गैस सिलेंडर या शॉर्ट सर्किट को इसकी वजह मान लेते हैं। लेकिन कई बार आग की शुरुआत हमारी छोटी सी लापरवाही से होती है। रोज के काम में हम ऐसी कई गलतियां करते हैं, जिन पर ध्यान भी नहीं जाता। बाद में यही गलती बड़े हादसे की वजह बन सकती है। अगर आप भी घर को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी विषय के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।



गैस के पास सामान रख देना

रसोई में गैस चूल्हे के पास कपड़ा, कागज, प्लास्टिक या कोई और जल्दी आग पकड़ने वाली चीज रखना ठीक नहीं है। खाना बनाते समय ये चीजें गलती से आग के संपर्क में आ सकती हैं। इसलिए चूल्हे के आसपास की जगह हमेशा साफ रखें।

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खराब तार को चलाते रहना

किसी बिजली के तार का प्लास्टिक निकल गया है, प्लग ढीला है या सॉकेट टूट गया है तो उसे नजरअंदाज न करें। ऐसे सामान को इस्तेमाल करते रहना खतरनाक हो सकता है। खराब तार या प्लग को समय रहते ठीक करवाना बेहतर है।



एक ही सॉकेट में बहुत सारे सामान लगाना

एक ही सॉकेट या एक्सटेंशन बोर्ड में कई बिजली वाले उपकरण लगा देने से उस पर जरूरत से ज्यादा लोड पड़ सकता है। खासकर ज्यादा बिजली लेने वाले उपकरणों के मामले में ऐसी गलती से बचना चाहिए।

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चार्जिंग पर फोन या दूसरे उपकरण छोड़ देना

मोबाइल या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान को चार्ज करते समय खराब चार्जर और केबल का इस्तेमाल न करें। चार्जिंग के दौरान उपकरण को ऐसी जगह भी न रखें जहां गर्मी बाहर न निकल पाए। इस्तेमाल के बाद चार्जर और उपकरण को जरूरत के हिसाब से हटा देना अच्छी आदत है।

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4 of 5 छोटी सी लापरवाही और बड़ा हादसा - फोटो : Adobe stock

जलता दीया या मोमबत्ती छोड़कर चले जाना

दीया या मोमबत्ती जलाकर कमरे से बाहर चले जाना छोटी बात लग सकती है, लेकिन इससे आग लगने का खतरा रहता है। इन्हें पर्दे, कपड़े, कागज और दूसरी जल्दी आग पकड़ने वाली चीजों से दूर रखें। घर से बाहर जाते समय इन्हें बुझाना न भूलें।

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