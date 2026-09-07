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घर में आग लगने से पहले संभल जाएं, आपकी ये 6 गलतियां बन सकती हैं बड़ी वजह

Mon, 07 Sep 2026 11:15 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Mon, 07 Sep 2026 11:15 AM IST
सार

Cause Fire at Home: घर में आग लगने की वजह कई बार कोई बड़ी खराबी नहीं, बल्कि हमारी छोटी-छोटी गलतियां होती हैं। गैस के पास सामान रखना, खराब बिजली के तार इस्तेमाल करना, एक सॉकेट में कई उपकरण लगाना और जलती मोमबत्ती या दीया छोड़ देना ऐसी ही लापरवाहियां हैं, जिनसे आग का खतरा बढ़ सकता है।
 

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Know the Six Common Mistakes That Can Cause Fire at Home
छोटी सी लापरवाही और बड़ा हादसा - फोटो : AI

घर में आग लगने की बात सामने आते ही हम अक्सर गैस सिलेंडर या शॉर्ट सर्किट को इसकी वजह मान लेते हैं। लेकिन कई बार आग की शुरुआत हमारी छोटी सी लापरवाही से होती है। रोज के काम में हम ऐसी कई गलतियां करते हैं, जिन पर ध्यान भी नहीं जाता। बाद में यही गलती बड़े हादसे की वजह बन सकती है। अगर आप भी घर को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी विषय के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।



गैस के पास सामान रख देना
रसोई में गैस चूल्हे के पास कपड़ा, कागज, प्लास्टिक या कोई और जल्दी आग पकड़ने वाली चीज रखना ठीक नहीं है। खाना बनाते समय ये चीजें गलती से आग के संपर्क में आ सकती हैं। इसलिए चूल्हे के आसपास की जगह हमेशा साफ रखें।
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छोटी सी लापरवाही और बड़ा हादसा - फोटो : AI

खराब तार को चलाते रहना
किसी बिजली के तार का प्लास्टिक निकल गया है, प्लग ढीला है या सॉकेट टूट गया है तो उसे नजरअंदाज न करें। ऐसे सामान को इस्तेमाल करते रहना खतरनाक हो सकता है। खराब तार या प्लग को समय रहते ठीक करवाना बेहतर है।

 एक ही सॉकेट में बहुत सारे सामान लगाना
एक ही सॉकेट या एक्सटेंशन बोर्ड में कई बिजली वाले उपकरण लगा देने से उस पर जरूरत से ज्यादा लोड पड़ सकता है। खासकर ज्यादा बिजली लेने वाले उपकरणों के मामले में ऐसी गलती से बचना चाहिए।

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छोटी सी लापरवाही और बड़ा हादसा - फोटो : Adobe Stock

चार्जिंग पर फोन या दूसरे उपकरण छोड़ देना
मोबाइल या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान को चार्ज करते समय खराब चार्जर और केबल का इस्तेमाल न करें। चार्जिंग के दौरान उपकरण को ऐसी जगह भी न रखें जहां गर्मी बाहर न निकल पाए। इस्तेमाल के बाद चार्जर और उपकरण को जरूरत के हिसाब से हटा देना अच्छी आदत है।

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छोटी सी लापरवाही और बड़ा हादसा - फोटो : Adobe stock

जलता दीया या मोमबत्ती छोड़कर चले जाना
दीया या मोमबत्ती जलाकर कमरे से बाहर चले जाना छोटी बात लग सकती है, लेकिन इससे आग लगने का खतरा रहता है। इन्हें पर्दे, कपड़े, कागज और दूसरी जल्दी आग पकड़ने वाली चीजों से दूर रखें। घर से बाहर जाते समय इन्हें बुझाना न भूलें।

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छोटी सी लापरवाही और बड़ा हादसा - फोटो : AI

खाना बनाते समय रसोई छोड़ देना
गैस पर तेल गर्म हो रहा हो या खाना पक रहा हो तो उसे छोड़कर कहीं चले जाना ठीक नहीं है। खासकर गर्म तेल पर नजर रखना जरूरी है क्योंकि ज्यादा गर्म होने पर तेल आग पकड़ सकता है। खाना बनाने के बाद गैस और दूसरे उपकरण बंद हैं या नहीं, यह जरूर देख लें। घर को आग से बचाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस गैस और बिजली से जुड़ी चीजों को लेकर थोड़ी सावधानी रखें। खराब सामान को समय पर बदलें और जलती चीजों को कभी भी बिना देखरेख के न छोड़ें। छोटी सी सावधानी किसी बड़े हादसे को टाल सकती है।

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