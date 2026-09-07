गैस के पास मसाले रखने की गलती न करें, धीरे-धीरे खराब हो सकती है खाने की क्वालिटी

1 of 5 चूल्हे के बगल में रखा है मसालों का डिब्बा? - फोटो : AI

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किचन में काम करते समय ज्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि जरूरत की चीजें हाथ के पास रहें। इसी वजह से कई घरों में नमक, हल्दी, मिर्च और दूसरे मसालों के डिब्बे गैस चूल्हे के ठीक पास रखे होते हैं। खाना बनाते समय इससे बार-बार डिब्बे उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपकी यही आदत मसालों की क्वालिटी और किचन की सुरक्षा दोनों के लिए ठीक नहीं है। दरअसल, गैस चूल्हे के आसपास खाना बनाते समय लगातार गर्मी पैदा होती है। इसके अलावा तेल की भाप, धुआं और नमी भी वहां पहुंचती रहती है। अगर मसालों के डिब्बे लंबे समय तक ऐसी जगह रखे रहें तो उनके स्वाद, खुशबू और क्वालिटी पर असर पड़ सकता है।

2 of 5 हाथरस शहर की एक दुकान पर सजे मसाले - फोटो : संवाद

मसालों की खुशबू और स्वाद हो सकते हैं कम

पिसे हुए मसालों में मौजूद खुशबू देने वाले नेचुरल ऑयल की गर्मी, रोशनी और हवा के संपर्क में आने पर धीरे-धीरे कम हो सकते हैं। ऐसे में अगर हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर या गरम मसाला गैस के पास रखा है तो समय के साथ उसका स्वाद और खुशबू पहले जैसी नहीं रह सकती।

3 of 5 मसाले - फोटो : iStock

नमी से पड़ सकती हैं गांठें

किचन में खाना बनाते समय भाप और नमी भी निकलती है। अगर मसाले का डिब्बा ठीक से बंद नहीं है तो नमी उसके अंदर पहुंच सकती है। इससे मसाले में गांठें पड़ सकती हैं और वह जल्दी खराब भी हो सकता है। इसलिए मसालों को सूखी जगह पर रखना बेहतर है।

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4 of 5 मसाले। - फोटो : amar ujala

तेल और धुएं की परत भी जम सकती है

गैस के पास रखे मसालों के डिब्बों पर खाना पकाते समय तेल और धुएं की महीन परत जम सकती है। डिब्बे के बाहर चिपचिपाहट आने लगती है और उस पर धूल भी आसानी से चिपक सकती है। अगर डिब्बा ठीक से बंद नहीं किया गया है तो गंदगी अंदर तक पहुंचने का खतरा भी रहता है।

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