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दिल्ली सत्य निकेतन हादसा: क्या इमारत गिरने पर मिलता है मुआवजा? यहां जानें नियम
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:38 PM IST
सार
Delhi Satya Niketan Building collapsed: दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर के पास सत्य निकेतन में जो इमारत गिरी जिसमें सात लोगों की मौत हो गई। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या ऐसे हादसों में मुआवजा मिलता है या नहीं?
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दिल्ली हादसा: क्या इमारत गिरने पर मुआवजा मिलता है?
- फोटो : Amar Ujala AI
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Delhi Building Collapse: दिल्ली में बीते दिन जो हादसा हुआ उसने हर किसी को झकझोर दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर के पास सत्य निकेतन में एक पांच मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई।
इस हादसे में अब तक 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कई लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। इस हादसे के बाद एक सवाल चर्चा में है कि क्या ऐसे हादसे के बाद यानी इमारत गिरने पर क्या मुआवजा मिलता है या नहीं? चलिए इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें मुआवजा मिलता है या नहीं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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दिल्ली में इमारत गिरी,
- फोटो : अमर उजाला
इमारत गिरने पर मुआवजा मिलता है या नहीं?
जब भी कोई हादसा होता है तो सरकार मुआवजे का एलान करती है
इसमें मृत व्यक्तियों से लेकर जो लोग घायल हुए हैं, उनको मुआवजा दिया जाता है
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दिल्ली हादसा: क्या इमारत गिरने पर मुआवजा मिलता है?
- फोटो : Adobe Stock
ऐसे ही इमारत गिरने पर सरकार या संबंधित प्रशासन पीड़ियों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा कर सकती है
हालांकि, अगर इमारत गिरने के पीछे कुछ कारण हैं जैसे- मालिक या ठेकदार की लापरवाही या फिर हादसा किसी गैरकानूनी निर्माण की वजह से हुआ है
तो ऐसे में मुआवजे की मांग कानूनी कार्रवाई के जरिए की जा सकती है
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दिल्ली हादसा: क्या इमारत गिरने पर मुआवजा मिलता है?
- फोटो : AI Generated
कई लोग होम इंश्योरेंस भी करवाते हैं
आज के समय में कई लोग पहले से ही होम इंश्योरेंस करवा लेते हैं
ऐसा इसलिए ताकि अगर कोई ऐसा हादसा होता है, तो उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके
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दिल्ली हादसा: क्या इमारत गिरने पर मुआवजा मिलता है?
- फोटो : Adobe Stock
क्या लेना चाहिए इंश्योरेंस और पॉलिसी लेते समय किन बातों का ध्यान रखें?
भविष्य में ऐसा कोई हादसा होने पर आर्थिक नुकसान न हो, इसके लिए ऐसा इंश्योरेंस लिया जा सकता है
पर आप जब भी पॉलिसी लें तो पहले ही ये जान लें कि घर की किन-किन चीजों को कवर किया जा रहा है और किन चीजों को नहीं
घर की नींव, छत, दीवार, घर में रखा फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान समेत क्या-क्या चीजें कवर कर रहे हैं आदि
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