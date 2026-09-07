फ्लैट खरीदने से पहले जरूर चेक करें ये कागजात, वरना डूब सकता है आपका पूरा पैसा

1 of 5 फ्लैट खरीदना - फोटो : AI

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Property Documents: अपने सपनों का घर या फ्लैट खरीदना ज्यादातर लोगों के जीवन का एक बड़ा आर्थिक फैसला होता है। ऐसे में सिर्फ घर की लोकेशन, कीमत और सुविधाएं देखकर तुरंत फ्लैट खरीदने का मन बना लेना आपको भारी पड़ सकता है। ये फैसला आपके जीवन की गाढ़ी कमाई को डूबो सकती है।



इसलिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमेशा यह जांचना जरूरी होता है कि फ्लैट पर बिल्डर का अधिकार सही है या नहीं और प्रोजेक्ट को जरूरी सरकारी मंजूरियां मिली हैं या नहीं। इसके अलावा RERA की जानकारी, निर्माण की अनुमति और दूसरे जरूरी दस्तावेज भी जांचने चाहिए। जो लोग कागजों की सही से जांच करते हैं वो भविष्य में किसी भी तरह के विवाद और आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं।

2 of 5 रजिस्ट्रेशन जरूर चेक करें - फोटो : Freepik

रजिस्ट्रेशन जरूर चेक करें

अगर प्रोजेक्ट RERA के दायरे में आता है, तो संबंधित राज्य की RERA वेबसाइट पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और प्रोजेक्ट की जानकारी देखें। यहां बिल्डर, प्रोजेक्ट की स्थिति, मंजूरियां और तय समय जैसी जानकारी मिल सकती है।



जमीन के मालिकाना हक की जांच करें

बिल्डर के पास जमीन पर वैध अधिकार है या नहीं, यह देखना बहुत जरूरी है। इसके लिए टाइटल डीड और दूसरे संबंधित जमीन के रिकॉर्ड जांचे जाते हैं। जमीन पर कोई विवाद या कानूनी बोझ तो नहीं है, इसकी भी जांच कराएं।

3 of 5 अप्रूव्ड प्लान और जरूरी मंजूरियां देखें - फोटो : Freepik

अप्रूव्ड प्लान और जरूरी मंजूरियां देखें

बिल्डिंग का नक्शा संबंधित स्थानीय प्राधिकरण से मंजूर है या नहीं, यह जरूर जांचें। केवल बिल्डर द्वारा दिखाया गया नक्शा पर्याप्त नहीं है। प्रोजेक्ट के लिए जरूरी बिल्डिंग प्लान अप्रुवल और अन्य लागू परमिशन भी देखनी चाहिए।



कर्ज या कानूनी बोझ चेक करें

जमीन या प्रॉपर्टी पर पहले से कोई कर्ज, मॉर्टेज या अन्य कानूनी दावा तो नहीं है, इसकी जांच महत्वपूर्ण है। इसके लिए संबंधित रिकॉर्ड और Encumbrance सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज देखे जा सकते हैं।

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4 of 5 एग्रिमेंट और सेल डीड ध्यान से पढ़ें - फोटो : Freepik

एग्रिमेंट और सेल डीड ध्यान से पढ़ें

बुकिंग से पहले एग्रिमेंट फॉर सेल में कीमत, फ्लैट का क्षेत्रफल, भुगतान की शर्तें, कब्जे की तारीख और दूसरी महत्वपूर्ण बातें पढ़ें। खरीद पूरी होने पर सेल डीड जैसे दस्तावेज के जरिए मालिकाना हक का हस्तांतरण किया जाता है।



कम्पलीशन और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देखें

तैयार फ्लैट खरीदते समय यह जांचें कि प्रोजेक्ट को लागू नियमों के अनुसार कम्पलीशन सर्टिफिकेट और जरूरत के अनुसार ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला है या नहीं। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि भवन को संबंधित प्राधिकरण ने निर्धारित शर्तों के अनुसार पूरा किया है।

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5 of 5 बैंक से लोन मिलना भी पूरी गारंटी नहीं है - फोटो : Freepik