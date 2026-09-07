एटीएम से पैसे निकालते समय ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी, एक छोटी सी चूक से खाली हो सकता है बैंक अकाउंट

ATM Machine Withdrawing Tips In Hindi: आज के इस दौर में अगर किसी को भी एक रुपये का ट्रांजैक्शन करना हो या हजारों रुपये का, तो लोग ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। जैसे- बैंकिंग एप से या यूपीआई एप से आदि।





हालांकि, कई जगहों पर या कई मौकों पर लोगों को कैश की भी जरूरत होती है। इसके लिए लोग एटीएम जाते हैं और वहां से डेबिट कार्ड की मदद से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एटीएम से पैसे निकालते समय आपको कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए? शायद नहीं, तो चलिए जानते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...