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एटीएम से पैसे निकालते समय ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी, एक छोटी सी चूक से खाली हो सकता है बैंक अकाउंट
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:02 PM IST
सार
ATM Withdrawal Tips: अगर आप भी एटीएम से कैश निकालने जाते हैं, तो आपकी एक छोटी सी गलती आप पर भारी पड़ सकती है और आपके बैंक खाते से पैसे निकल सकते हैं।
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एटीएम से पैसे निकालते समय कौन सी गलतियां न करें?
- फोटो : Amar Ujala AI
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ATM Machine Withdrawing Tips In Hindi: आज के इस दौर में अगर किसी को भी एक रुपये का ट्रांजैक्शन करना हो या हजारों रुपये का, तो लोग ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। जैसे- बैंकिंग एप से या यूपीआई एप से आदि।
हालांकि, कई जगहों पर या कई मौकों पर लोगों को कैश की भी जरूरत होती है। इसके लिए लोग एटीएम जाते हैं और वहां से डेबिट कार्ड की मदद से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एटीएम से पैसे निकालते समय आपको कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए? शायद नहीं, तो चलिए जानते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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एटीएम से पैसे निकालते समय कौन सी गलतियां न करें?
- फोटो : Adobe Stock
एटीएम से पैसे निकालते समय क्या गलतियां न करें?
पहली गलती
सबसे बड़ी गलती लोग पिन नंबर दर्ज करते समय करते हैं
जो पिन नंबर भरते समय कीपैड को नहीं ढकते हैं जिससे आपके पीछे खड़ा व्यक्ति आपका पिन नंबर देख सकता है
इसलिए जब भी एटीएम मशीन में पिन दर्ज करें, तो दूसरे हाथ से कीपैड को अच्छी तरह से ढक लें
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एटीएम से पैसे निकालते समय कौन सी गलतियां न करें?
- फोटो : AI Generated
दूसरी गलती
कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एटीएम से पैसे निकालने नहीं आते हैं
इसलिए वे एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए वहां मौजूदा अनजान लोगों की मदद लेते हैं, जो कि गलत है
कभी भी किसी भी अनजान के हाथ में न तो अपना एटीएम कार्ड दें, न पिन बताएं और न ही उनसी मदद लें
कोशिश करें कि अपने घर से ही किसी को साथ ले जाएं, जो आपकी एटीएम से कैश निकालने में मदद कर सके
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एटीएम से पैसे निकालते समय कौन सी गलतियां न करें?
- फोटो : Adobe Stock
तीसरी गलती
कई लोग एटीएम मशीन पर जाते हैं और कार्ड लगाकर पैसे निकाल लेते हैं
वे इतनी जल्दी में रहते हैं कि वे स्लॉट (कार्ड लगाने वाली जगह) पर ध्यान ही नहीं देते
ध्यान दें कि अगर स्लॉट ढीला है, तो हो सकता है कि इसमें स्किमर डिवाइस लगी हो जो आपके कार्ड की जानकारी चुरा सकती है
इसलिए स्लॉट के ढीला होने पर बैंक को या पुलिस को सूचित करें और उस एटीएम से पैसे निकालने से बचें
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एटीएम से पैसे निकालते समय कौन सी गलतियां न करें?
- फोटो : AI Generated
चौथी गलती
कई लोग एटीएम से कैश निकालने जाते हैं तो सारे काम जल्दबाजी में करते हैं
कैश आते ही वे कार्ड और कैश लेकर चले जाते हैं, जो कि गलत है
आपको ट्रांजैक्शन पूरी होने पर कैंसिल या क्लियर का बटन जरूर दबाएं
हम स्क्रीन पर होम पेज आ जाए तभी एटीएम से हटना चाहिए
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