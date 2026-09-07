सावधान: किसी भी एप में नजर आएं ये 4 संकेत तो तुरंत करें अनइंस्टॉल, वरना खाली हो सकता है बैंक अकाउंट

Fake App Alert: आजकल लगभग हर किसी के पास स्मार्टफोन होते हैं। फिर चाहे वो व्यक्ति रिक्शा चलाता है या किसी कंपनी का मालिक है। मोबाइल के जरिए हमारे कई काम मिनटों में हो जाते हैं और हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ता। कई ऐसे काम हैं जिनके लिए हमें एप इंस्टॉल करनी पड़ती है जैसे, बैंक से जुड़े काम के लिए, खरीदारी करनी हो, खाना ऑर्डर करना हो, किसी से वीडियो कॉल करनी हो आदि।





ऐसे ही कई काम हम अपने स्मार्टफोन में एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्कैमर्स आपको ठगने के लिए फेक एप का भी सहारा लेते हैं? इसलिए आपको फेक एप को पहचानना जरूर आना चाहिए। चलिए जानते हैं आप कैसे फेक एप को पहचान सकते हैं...