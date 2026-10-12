क्या स्टेबलाइजर के ऊपर सामान रखना सुरक्षित है? जानें कैसे ये आदत बन सकता है हादसे का कारण

Voltage Stabilizer Safety Tips: घरों में टीवी, फ्रिज या एयर कंडीशनर के साथ वोल्टेज स्टेबलाइजर का इस्तेमाल होना आम बात है। कई लोग स्टेबलाइजर के ऊपर शोपीस, कपड़ा, कागज, चाबियां या पानी की बोतल जैसी चीजें रख देते हैं और इसे एक शेल्फ की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। देखने में यह भले ही एक छोटी सी बात लगे, लेकिन स्टेबलाइजर पर सामान रखना बेहद खतरनाक हो सकता है।





स्टेबलाइजर लगातार बिजली के वोल्टेज को नियंत्रित करता है, जिससे इसके अंदर हीट यानी गर्मी पैदा होती है। इसके ऊपर सामान रखने से हवा का आर-पार होना बंद हो जाता है। आइए इस लेख में आसान भाषा में समझते हैं कि यह आदत किस तरह बड़े हादसे का कारण बन सकती है।