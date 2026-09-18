किन लोगों का नहीं बन सकता आयुष्मान कार्ड? आवेदन से पहले यहां कर लें चेक

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से मौजूदा समय में एक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। इस योजना के तहत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं जिससे आप मुफ्त इलाज करवा सकते हैं।
इस आयुष्मान कार्ड से सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवाया ज सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे कौन लोग हैं जिनका ये आयुष्मान कार्ड नहीं बन सकता है? चलिए जाते हैं कौन इस योजना के लिए पात्र नहीं है। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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आयुष्मान कार्ड की पात्रता क्या है?
- फोटो : Adobe Stock
किन लोगों का नहीं बन सकता आयुष्मान कार्ड?
- वो लोग जो संगठित क्षेत्र में का करते हैं
- जो लोग पीएफ और ईएसआईसी का लाभ लेते हैं
- जो टैक्स भरने की कैटेगरी में आते हैं
- जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं आदि
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आयुष्मान कार्ड की पात्रता क्या है?
- फोटो : Amar Ujala
- जान लें कि हर व्यक्ति का सामान्य आयुष्मान कार्ड नहीं बनता
- अगर परिवार योजना के पात्र डाटाबेस में आपका नाम शामिल नहीं है, तो सामान्य प्रक्रिया से नया आयुष्मान कार्ड बनना संभव नहीं होता
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आयुष्मान कार्ड की पात्रता क्या है?
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पात्रता कैसे चेक करें?
- अगर आप आयुष्मान कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, तो पहले अपनी पात्रता चेक कर लें
- इसके लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य के आधिकारिक पोर्टल pmjay.gov.in पर जा सकते हैं
- आप आयुष्मान की एप या नजदीकी सीएससी सेंटर से भी ये चेक कर सकते हैं
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आयुष्मान कार्ड की पात्रता क्या है?
- फोटो : Adobe stock
साल भर कितने रुपये का मुफ्त इलाज?
- आयुष्मान कार्ड की सालाना लिमिट 5 लाख रुपये होती है
- आप एक साल के भीतर 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
- ये इलाज उन अस्पतालों में करवा सकते हैं, जो इस योजना में पंजीकृत हैं