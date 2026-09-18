किन लोगों का नहीं बन सकता आयुष्मान कार्ड? आवेदन से पहले यहां कर लें चेक

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से मौजूदा समय में एक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। इस योजना के तहत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं जिससे आप मुफ्त इलाज करवा सकते हैं।





इस आयुष्मान कार्ड से सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवाया ज सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे कौन लोग हैं जिनका ये आयुष्मान कार्ड नहीं बन सकता है? चलिए जाते हैं कौन इस योजना के लिए पात्र नहीं है। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...